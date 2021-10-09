ركاب يستغلون هبوط طائرة اضطراريا لتنفيذ أكبر عملية هروب إلى إسبانيا

المناطق- وكالات:

استغل عدد من ركاب طائرة هبوطها اضطراريا في مطار في إسبانيا، للهروب منها إلى دخل البلاد، في وقت أغلقت فيه السلطات الإسبانية المطار 4 ساعات.

ويعد مطار بالما دي مايوركا في أرخبيل الباليار الذي شهد الواقعة، أحد أكثر مطارات البلاد ازدحاماً، واستغلّ عدد من ركّاب طائرة هبوطها اضطرارياً فيه لإنزال راكب ادّعى على الأرجح المرض فنزلوا على المدرج وفرّوا.

ونقلت وكالة فرانس برس، عن الحرس المدني الإسباني، قوله إنّ الطائرة التي كانت تقوم برحلة بين المغرب وتركيا سُمح لها بالهبوط اضطرارياً في بالما دي مايوركا إثر ورود بلاغ عن شعور أحد ركّابها بإعياء.

وبحسب الحرس المدني، فإنّه أثناء إخلاء المريض المفترض من الطائرة، انتهز حوالي 20 راكباً الفرصة للهروب منها، فنزلوا على المدرج ولاذوا بالفرار قبل أن تعتقل السلطات اثنين منهم.

ووفقاً لموقع “فلايت رادار 24” المتخصّص برصد حركة الملاحة الجوية، فإنّ الطائرة التي هبطت اضطرارياً في بالما دي مايوركا هي من طراز إيرباص إيه 320 وتابعة لشركة “العربية للطيران (المغرب)” وقد كانت في رحلة بين الدار البيضاء وإسطنبول.

ويعتقد المحققون، أن الركّاب الذين فرّوا دبّروا عملية هبوط الطائرة اضطرارياً بقصد دخول إسبانيا بشكل غير قانوني، بحسب صحيفة “إل بايس”.

وأشارت الصحيفة، أن الراكب الذي ادّعى شعوره بالإعياء نُقل إلى المستشفى، حيث تبيّن أنّه بصحّة جيّدة فاعتقلته الشرطة بتهمة “المساعدة في الهجرة غير الشرعية ومخالفة قانون الأجانب”.

وذكرت “إل بايس”، أنّ شخصاً آخر رافق الراكب الذي ادّعى المرض إلى المستشفى لاذ بدوره بالفرار، مؤكدة أن السلطات اعتقلت 5 من الركاب الذين فرّوا بالإضافة إلى ذاك الذي ادّعى المرض.

وبحسب الصحيفة، فإن الحادث تسبب في تغيير مسار 13 طائرة كانت متّجهة إلى بالما إلى مطارات أخرى، كما عانت 16 رحلة مغادرة من تأخيرات كبيرة، لكن بالأخير أعيد فتح المطار بعد نحو 4 ساعات من إغلاقه.