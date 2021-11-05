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“الأمن البيئي” يسيطر على كائن فطري طليق في أحد أحياء الرياض

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“الأمن البيئي” يسيطر على كائن فطري طليق في أحد أحياء الرياض

“الأمن البيئي” يسيطر على كائن فطري طليق في أحد أحياء الرياض
http://almnatiq.net/?p=1061461
محررو المناطق:

كشف المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، مباشرة بلاغ، ورد للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، عن وجود كائن فطري (ظبي فلودير)، طليق في أحد أحياء مدينة الرياض.

وصرَّح المتحدث، أنه تمت مباشرة البلاغ، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص.

وشدَّد المالكي على أن الأنظمة البيئية تمنع الاقتراب من الكائنات الفطرية بصيدها، أو محاولة ذلك، أو مطاردتها في المناطق البرية أو داخل الأحياء السكنية، وتدعو للمبادرة حال مشاهدتها بالإبلاغ عنها على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.

 

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