ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت.. وعيار 24 يسجل 219,07 ريال

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شهدت أسعار الذهب اليوم السبت في المملكة، ارتفعًا طفيفًا خلال التعاملات الصباحية، بالتوازي مع صعود المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 219,07 ريال (58,42 دولار)، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في الأسواق نحو 191,68 ريال (51,12 دولار)، كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 164,30 ريال (43,81 دولار)، بينما بلغ جرام الذهب عيار 14 نحو 127,79 ريال (34,08 دولار).

وصعد أيضًا سعر أوقية “أونصة” الذهب نحو 6817,50 ريال (1818 دولارا)، بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو1533,47 ريال (408,93 دولار).

وكانت قد شهدت أسعار الذهب عالميًا، ارتفاع أكثر من 1% الجمعة، ختام تعاملات الأسبوع، ليقترب من أعلى مستوى له منذ شهرين حيث أدى إحجام البنوك المركزية الرئيسية عن تغيير أسعار الفائدة هذا الأسبوع إلى زيادة الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا.