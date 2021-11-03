احدث الأخبار

ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت.. وعيار 24 يسجل 219,07 ريال
أبرز المواد
 5 أسباب وراء الشعور بألم في الحلق عند ارتداء الكمامة
أبرز المواد
 مختص: عقارا “ميرك وفايزر” يعالجان الإصابة المتوسطة بكورونا لهؤلاء المرضى (فيديو)
أبرز المواد
 ركاب يستغلون هبوط طائرة اضطراريا لتنفيذ أكبر عملية هروب إلى إسبانيا
أبرز المواد
 “موديز” تؤكد تصنيف المملكة الائتماني عند “A1” مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة
أبرز المواد
 “لوبريف” تسجل معدل صفر في “مؤشر السلامة للحوادث الصناعية” بمصفاتي “جدة” و”ينبع”
منطقة المدينة المنورة
 “الوطني للأرصاد”: ضباب على محافظتي الرايس وينبع
محليات
 “الأرصاد”: رياح نشطة وسحب رعدية على محافظة العيص
أبرز المواد
 طقس المملكة اليوم.. ارتفاع الموج وسحب رعدية ممطرة على هذه المناطق
أبرز المواد
 للمرة الأولى.. مشاركة نسائية في مهرجان الإبل الشهر المقبل (فيديو)
أبرز المواد
 ‫الموارد البشرية بحائل تتأهب للاحتفال باليوم العالمي للتطوع
منطقة حائل
 مهرجان الملك عبد العزيز للإبل يعلن فتح باب التسجيل في منافسات “مزاين”
محليات
ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت.. وعيار 24 يسجل 219,07 ريال

ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت.. وعيار 24 يسجل 219,07 ريال

أبرز المواد
5 أسباب وراء الشعور بألم في الحلق عند ارتداء الكمامة

5 أسباب وراء الشعور بألم في الحلق عند ارتداء الكمامة

أبرز المواد
مختص: عقارا “ميرك وفايزر” يعالجان الإصابة المتوسطة بكورونا لهؤلاء المرضى (فيديو)

مختص: عقارا “ميرك وفايزر” يعالجان الإصابة المتوسطة بكورونا لهؤلاء المرضى (فيديو)

أبرز المواد
ركاب يستغلون هبوط طائرة اضطراريا لتنفيذ أكبر عملية هروب إلى إسبانيا

ركاب يستغلون هبوط طائرة اضطراريا لتنفيذ أكبر عملية هروب إلى إسبانيا

أبرز المواد

ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت.. وعيار 24 يسجل 219,07 ريال

ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت.. وعيار 24 يسجل 219,07 ريال
http://almnatiq.net/?p=1061462
محررو المناطق

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت في المملكة، ارتفعًا طفيفًا خلال التعاملات الصباحية، بالتوازي مع صعود المعدن الأصفر في الأسواق العالمية.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 219,07 ريال (58,42 دولار)، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في الأسواق نحو 191,68 ريال (51,12 دولار)، كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 164,30 ريال (43,81 دولار)، بينما  بلغ جرام الذهب عيار 14 نحو 127,79 ريال (34,08 دولار).

وصعد أيضًا سعر أوقية “أونصة” الذهب نحو 6817,50 ريال (1818 دولارا)، بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو1533,47 ريال (408,93 دولار).

وكانت قد شهدت أسعار الذهب عالميًا، ارتفاع أكثر من 1% الجمعة، ختام تعاملات الأسبوع، ليقترب من أعلى مستوى له منذ شهرين حيث أدى إحجام البنوك المركزية الرئيسية عن تغيير أسعار الفائدة هذا الأسبوع إلى زيادة الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا.

روابط ذات صلة

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 188,80 ريال

تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 188,80 ريال
تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم السبت.. وعيار 24 يسجل 215,33 ريال

تراجع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم السبت.. وعيار 24 يسجل 215,33 ريال
ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 يسجل 189,98 ريال 

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 يسجل 189,98 ريال 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*