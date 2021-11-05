“النقل اليمنية” تعلن إيقاف رحلاتها مع المملكة اعتبارًا من اليوم وحتى الثلاثاء القادم

محررو المناطق

أعلنت وزارة النقل اليمنية، بيانًا لها وجهت فيه شركات نقل الركاب الدولية بإيقاف مؤقت لرحلاتها من محافظات اليمن إلى المملكة، اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 6 نوفمبر وحتى الثلاثاء القادم.

وقالت الوزارة عبر “تويتر”، إنه سيتم إيقاف مؤقت لرحلاتها من المحافظات اليمنية إلى المملكة اعتبارًا من اليوم السبت، نظراً للازدحام الشديد في منفذ الوديعة الحدودي على أن تستأنف الثلاثاء القادم.