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حكاية زواج “جونسون” من “ماريا” داخل العناية المركزة بمستشفى عزل كورونا

حكاية زواج “جونسون” من “ماريا” داخل العناية المركزة بمستشفى عزل كورونا
http://almnatiq.net/?p=1061483
المناطق ـ وكالات:

“الحب يصنع المعجزات”، مقولة شهيرة يتداولها الكثير تعبيرًا عن مدى حب الشخص لنصفه الآخر، ففي وحدة العناية المركزة بالمستشفى الكائن في مدينة كونسيل بلوفس بولاية آيوا الأميركية، فاجأ جوناثان جونسون، خطيبته ماريا كوبلاند بعقد قرانهما وهو على سرير المرض، وذلك بعد أن أمضى عدة أسابيع على جهاز التنفس الاصطناعي في معركته مع مع فيروس كورونا، بحسب صحيفة “أوماها وورلد هيرالد”.

وفي التفاصيل، تم استدعاء الأسرة والأصدقاء، ومسؤول عقد القران، بعد إقناع “كوبلاند” بتصفيف شعرها ووضع مساحيق التجميل والتوجه إلى المستشفى في 14 أكتوبر، وعند وصولها غرفة جونسون، اكتشفت أنه خرج من غرفة العزل، ليخبرها أنها حضرت إلى المستشفى لإتمام الزواج هناك.

وكان قد أصيب جونسون بفيروس كورونا في سبتمبر، ليعزل في غرفة بعيدا عن كوبلاند وابنهما البالغ من العمر عامين، وثبت إصابة كوبلاند هي الأخرى بكورونا، لكن حالة جونسون هي التي ساءت.

وأودع جونسون “مستشفى ميثوديست جيني ادموندسون” وظل على جهاز التنفس الاصطناعي لأكثر من ثلاثة أسابيع.

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