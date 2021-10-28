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رشوة وتزوير.. “نزاهة” تباشر عددا من القضايا الجنائية والإدارية في 8 جهات

رشوة وتزوير.. “نزاهة” تباشر عددا من القضايا الجنائية والإدارية في 8 جهات
http://almnatiq.net/?p=1061488
محررو المناطق:

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنها تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية، خلال شهر ربيع الأول 1443 هـ.

وكشفت الهيئة، عبر حسابها على تويتر، عن قيامها بـ 6061 جولة رقابية، والتحقيق مع 512 متهما، وتوقيف 172 شخصا.

وجاءت أبرز جرائم الفساد المالي والإداري، كالتالي: “الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، والتزوير”.

والجهات جاءت كالتالي: “الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، البيئة، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة تقويم التعليم والتدريب”.

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