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يعترف بحمدوك وحكومته.. مشروع قرار في الكونغرس لفرض عقوبات على “البرهان”

يعترف بحمدوك وحكومته.. مشروع قرار في الكونغرس لفرض عقوبات على “البرهان”
http://almnatiq.net/?p=1061495
المناطق- وكالات:

يعتزم عدد من القيادات الجمهورية والديمقراطية في الكونغرس الأمريكي، اعتماد مشروع قرار يفرض عقوبات على قادة الجيش السوداني.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط، يعرب المشروع الذي قدمه السيناتور الديمقراطي بوب مننديز والجمهوري جيم ريش في مجلس الشيوخ بالتعاون مع النائب الديمقراطي غريغوري ميكس والجمهوري مايك مكول، عن دعم الولايات المتحدة للشعب السوداني وتطلعاته الديمقراطية.

كما يعترف برئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء وزارته كالقادة الدستوريين للحكومة الانتقالية السودانية، ويدعو المجلس العسكري إلى الإفراج عن كل المسؤولين المدنيين وأشخاص آخرين اعتقلوا خلال الأحداث الأخيرة.

ويطالب المشرعون بعودة الحكم الدستوري احتراماً للوثيقة الدستورية كنقطة بداية للمفاوضات مع المدنيين تجاه حكم مدني تام.

كما يدعو مشروع القرار إلى رفع حالة الطوارئ بما فيها إعادة كاملة لكل وسائل الاتصالات وإزالة كل الحواجز ويحث القوات السودانية على التراجع والتعاون مع قواعد الاشتباك الدولية واحترام حقوق المتظاهرين السلميين ومحاسبة كل من استعمل القوة المفرطة وانتهاكات أخرى من خلال عملية شفافة ذات مصداقية.

ويطلب المشروع من المجلس العسكري التوقف عن كل المحاولات لتغيير التركيبة المدنية للحكومة والمجلس السيادي ومرافق حكومية أخرى، إضافة إلى نقل قيادة المجلس السيادي إلى «عضو مدني من المجلس احتراماً “للوثيقة الانتقالية”.

ويحث أعضاء الكونغرس في المشروع وزير الخارجية الأميركي على فرض عقوبات على قادة الجيش السوداني، مع دعوة القادة العسكريين إلى “العودة فوراً” لحكم القانون كما هو وارد في الوثيقة الدستورية الانتقالية.

ويدفع المشروع نحو مراقبة ومنع أي مجهود من قبل “أطراف خارجية لدعم قادة الجيش السوداني”، كما يدعو وزير الخارجية للتنسيق مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لوقف كل المساعدات غير الإنسانية للسودان حتى استعادة الحكم الدستوري الانتقالي.

وبحسب الشرق الأوسط، يطلب المشروع من وزارة الخزانة العمل على تعليق كل الأنشطة المتعلقة بالديون غير الإنسانية أو الإعفاء من الديون حتى استعادة الحكم الدستوري والتعاون مع الترويكا ومجلس الأمن لاعتماد الخطوات نفسها.

كما يطلب المشروع من المجتمع الدولي فرض عقوبات على الجيش السوداني، وتعليق عضوية السودان في كل المنظمات الدولية حتى عودة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية.

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