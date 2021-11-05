وظائف شاغرة للجنسين بمستشفى الملك عبدالله الجامعي.. تعرف على الشروط والتخصصات

محررو المناطق

يبحث الكثير من الشباب من الجنسين، خريجي الجامعات وحملة المؤهلات العليا، عن فرص عمل سواء في المصالح والقطاعات الحكومية، أو في الشركات والقطاع الخاص.

وفي هذا الإطار أعلنت مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وجاء مسميات الوظائف التي أعلنت عنها مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي كالتالي:

ــ كبير مهندسي المعلوماتية والتكنولوجيا.

ــ مهندس أول نظم تقنية المعلومات.

ــ مدير البنية التحتية والاتصالات.

وأوضحت المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 من شهر نوفمبر الجاري، ولمعرفة التفاصيل والشروط الدخول على هذا الرابط (https://careernew.kaauh.edu.sa/)