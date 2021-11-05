“الزعاق”: الشهور الهجرية كونية وليست اصطلاحية.. واليوم بداية ربيع الآخر (فيديو)

محررو المناطق

قال الباحث في الطقس والمناخ، الدكتور خالد الزعاق، إن الشهور الهجريية هي شهور كونية وليست اصطلاحية، كحال الشهور الميلادية، أي أن بدايتها وانتصفها ونهايتها تعتمد على ظاهرة كونية وهي رؤية الهلال، مؤكدًا أن اليوم السبت، هو بداية شهر ربيع الآخر.

وأضاف “الزعاق” في فيديو نشرته “العربية” عبر موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، أنَّ الشهر الهجري يبدأ برؤية الهلال بعد مغيب الشمس بالجهة الغربية، وينتصف بعد رؤية البدر بعد مغيب الشمس بالجهة الشرقية، وينتهي برؤية الهلال شرقًا قبيل شروق الشمس.

وأوضح الباحث في الطقس والمناخ، أن القمر يستريح في كل ليلة بمكان، والعرب سموا هذه الأمكنة بالمنازل، وعددها 28 منزلة، بعدد الليالي التي نشاهد بها القمر، فإذا كان الشهر 29 يوماً (هافي) فإن الثمر يستتر لليلة واحدة أي يختفي، وإذا كان الشهر 30 يومًا (وافي) فإنّه يستتر ليلتين.