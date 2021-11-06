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نصيحة بسيطة للتقليل من انتشار كورونا مع دخول الشتاء

نصيحة بسيطة للتقليل من انتشار كورونا مع دخول الشتاء
http://almnatiq.net/?p=1061526
محررو المناطق

قدمت الحكومة البريطانية، نصيحة بسيطة للتقليل من إمكانية انتشار عدوى فيروس كورونا، مع دخول فصل الشتاء، في المملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن الحكومة بدأت تحث السكان على فتح نوافذ منازلهم لمدة 10 دقائق كل ساعة، في محاولة لقطع حلقة انتشار الفيروس.

ويدعم الأطباء والعلماء حملة تمولها الحكومة عبر جميع المنصات الإعلامية لتشجيع الناس على تهوية منازلهم، الأمر الذي يسهم في تفرق جزيئات الفيروس في الهواء.

ويقول الخبراء، إن فيروس كورونا يمكن أن يتراكم في مكان مغلق حين يتحدث الشخص المصاب إلى آخر، مشيرين إلى أن الوباء يبقى في الهواء ثم ينتقل إلى شخص آخر.

وأوضح نائب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا توماس وايت، أن بعض الإجراءات قد تكون صغيرة، لكنها مهمة، ويمكن أن تساعد في حمايتنا من كورونا.

وأضاف: “الحصول على اللقاحات وارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة وفحص كورونا بانتظام، كلها عوامل تحدث فرقًا ملحوظًا، لكن من المهم أيضًا ألا نغفل قيمة التهوية”.

وأوضح أنه مع اقتراب فصل الشتاء، الذي يقضي فيه الناس المزيد من الوقت داخل منازلهم، من الضروري أن يدرك الجميع أهمية التهوية، مثل فتح النوافذ بانتظام – حتى ولو لبضع دقائق – للحفاظ على حركة الهواء ومنع انتشار العدوى.

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