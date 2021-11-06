احدث الأخبار

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف جازان وخميس مشيط بطائرتين مفخختين
أبرز المواد
 أكثر من 44 ألف مراجع لطوارئ مستشفيات حفر الباطن خلال سبتمبر 2021م
المنطقة الشرقية
 أكثر من 49 ألف مستفيد من مسارات نموذج الرعاية الصحية بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 تستمر حتى العاشرة مساءً.. انطلاق فعاليات بسطة الرياض
محليات
 دراسة تكشف مخاطر سماع الموسيقى قبل النوم .. أبرزها “دودة الأذن”
أبرز المواد
 بعد الموافقة على صفقة الصواريخ.. أمريكا: نساعد المملكة في الدفاع عن أراضيها ضد الحوثي
أبرز المواد
 نصيحة بسيطة للتقليل من انتشار كورونا مع دخول الشتاء
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تجهز المتنزه البري لمتنزهي وزوار المنطقة
المنطقة الشرقية
 25 أسرة منتجة تقدم إبداعاتها في مهرجان تذوق بالجوف
منطقة الجوف
 10 أضرار تحدث للجسم عند حبس البول لفترات طويلة
أبرز المواد
 إنقاذ 9 أشخاص من الموت إثر حريق نشب داخل شقة بالعاصمة المقدّسة
أبرز المواد
 “الزعاق”: الشهور الهجرية كونية وليست اصطلاحية.. واليوم بداية ربيع الآخر (فيديو)
أبرز المواد
الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف جازان وخميس مشيط بطائرتين مفخختين

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف جازان وخميس مشيط بطائرتين مفخختين

أبرز المواد
أكثر من 44 ألف مراجع لطوارئ مستشفيات حفر الباطن خلال سبتمبر 2021م

أكثر من 44 ألف مراجع لطوارئ مستشفيات حفر الباطن خلال سبتمبر 2021م

المنطقة الشرقية
أكثر من 49 ألف مستفيد من مسارات نموذج الرعاية الصحية بحفر الباطن

أكثر من 49 ألف مستفيد من مسارات نموذج الرعاية الصحية بحفر الباطن

المنطقة الشرقية
تستمر حتى العاشرة مساءً.. انطلاق فعاليات بسطة الرياض

تستمر حتى العاشرة مساءً.. انطلاق فعاليات بسطة الرياض

محليات

أمانة الشرقية تجهز المتنزه البري لمتنزهي وزوار المنطقة

أمانة الشرقية تجهز المتنزه البري لمتنزهي وزوار المنطقة
http://almnatiq.net/?p=1061531
المناطق- واس

‏جهزت أمانة المنطقة الشرقية موقع المتنزه البري الذي خصصته لإقامة المخيمات في موسم الشتاء والربيع من كل عام، لتوفير سبل الراحة للمواطنين والمقيمين والزوار بالمنطقة في مثل هذه المواسم التي تشهد إقبالاً من قبل المواطنين والمقيمين للتنزه في الأماكن البرية.

وأوضحت الأمانة أن بلدية غرب الدمام والإدارات المعنية بالأمانة جهزت الموقع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكداً ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية وفق البروتكولات والإجراءات الاحترازية المفروضة من قبل وزارة الصحة لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث تبلغ المسافة بين كل موقع وآخر 40 متراً، نظراً لخصوصية المخيمات ‏داخل المتنزه، ولتحقيق التباعد الاجتماعي، وتبلغ مساحة كل مخيم 3000 متر مربع.

وأشارت إلى أن إجمالي مساحة المتنزه البري تبلغ 6 ملايين متر مربع، ويبعد عن مدينة الدمام 20 كيلو متراً ويقع على طريق الرابط بين طريق الرياض السريع وطريق المطار، والتقديم عن طريق الرابط التالي https://www.eamana.gov.sa/E-services/Pages/CampsReserve.aspx, وبعدها يُشعر المتقدمون عن طريق رسالة نصية يحدد بها موعد الاستلام.

ولفتت الانتباه إلى أن الأمانة حددت مبالغ نظير الخدمات التي تقدمها للمخيمات، بلغت ١٥٠٠ ريال طوال فترة التخييم، و ١٠٠٠ ريال كتأمين يسترد في حال إخلاء الموقع، والتأكد من نظافته، وسيتم تنفيذ لائحة الغرامات والجزاءات لمخالفي أنظمة التخييم، ومخالفي الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

روابط ذات صلة

أكثر من 44 ألف مراجع لطوارئ مستشفيات حفر الباطن خلال سبتمبر 2021م

أكثر من 44 ألف مراجع لطوارئ مستشفيات حفر الباطن خلال سبتمبر 2021م
أكثر من 49 ألف مستفيد من مسارات نموذج الرعاية الصحية بحفر الباطن

أكثر من 49 ألف مستفيد من مسارات نموذج الرعاية الصحية بحفر الباطن
انطلاق أعمال فريق المنطقة الشرقية ضمن برنامج تسريع ريادة الأعمال في المناطق

انطلاق أعمال فريق المنطقة الشرقية ضمن برنامج تسريع ريادة الأعمال في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*