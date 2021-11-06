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بعد الموافقة على صفقة الصواريخ.. أمريكا: نساعد المملكة في الدفاع عن أراضيها ضد الحوثي

بعد الموافقة على صفقة الصواريخ.. أمريكا: نساعد المملكة في الدفاع عن أراضيها ضد الحوثي

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بعد الموافقة على صفقة الصواريخ.. أمريكا: نساعد المملكة في الدفاع عن أراضيها ضد الحوثي

بعد الموافقة على صفقة الصواريخ.. أمريكا: نساعد المملكة في الدفاع عن أراضيها ضد الحوثي
http://almnatiq.net/?p=1061534
المناطق ـ وكالات:

قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن موافقة واشنطن على صفقة الصواريخ للمملكة تأتي بعد زيادة في الهجمات عبر الحدود ضدها من قبل المليشيات الحوثية.

وأضاف “برايس”، أن هذه الصواريخ لعبت دوراً أساسياً في اعتراض هجمات الطائرات بدون طيار، مؤكدًا ضرورة مساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها مشددة على التزام الإدارة الأميركية الحالية بهذا النهج.

وكانت قد ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الخميس، أن وزارة الخارجية أقرت أول صفقة أسلحة كبرى للمملكة في عهد الرئيس جو بايدن من خلال بيع 280 صاروخ جو-جو بما يصل إلى 650 مليون دولار.

وأخطرت وزارة الدفاع، الكونجرس بالصفقة يوم الخميس، وفي حالة الموافقة عليها، فستكون أولى الصفقات مع المملكة منذ أن تبنت إدارة بايدن سياسة قصر مبيعات الأسلحة للحليف الخليجي على الأسلحة الدفاعية فقط.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية، إنها أقرت الصفقة يوم 26 أكتوبر تشرين الأول، مضيفا أن مبيعات الصواريخ جو-جو تأتي بعد “زيادة الهجمات عبر الحدود على المملكة على مدى العام المنصرم”.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان، أن الصفقة “تتماشى تماما مع تعهد الإدارة بالشروع في دبلوماسية لإنهاء الصراع في اليمن”.

وأضاف إن الصواريخ الجو-جو تضمن أن تكون لدى “المملكة الوسائل للدفاع عن نفسها من الهجمات الجوية للحوثيين المدعومين من إيران”.

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