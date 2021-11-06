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دراسة تكشف مخاطر سماع الموسيقى قبل النوم .. أبرزها “دودة الأذن”

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دراسة تكشف مخاطر سماع الموسيقى قبل النوم .. أبرزها “دودة الأذن”

دراسة تكشف مخاطر سماع الموسيقى قبل النوم .. أبرزها “دودة الأذن”
http://almnatiq.net/?p=1061542
محررو المناطق

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة علم النفس، أن الأشخاص الذين يستمعون للموسيقى قبل النوم يعانون من “دودة الأذن”، ويواجهون صعوبة أثناء نومهم.

وأظهرت النتائج التي أجراها الباحثون، أن ربع الأشخاص الذين شملتهم الدراسة كانوا يسمعون موسيقى قبل النوم، وكانوا يستيقظون أثناء الليل وألحان هذه الأغاني عالقة في رؤوسهم.

وتعرف ظاهرة التكرار التلقائي للموسيقى لدى الإنسان بـ”دودة الأذن” أو “ومتلازمة الأغنية”، ويكرر فيها شخص ما لحن بعينه، والأكثر عرضة لهذه الظاهرة هم الذين يستمعون للموسيقى أكثر من غيرهم.

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