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أكثر من 49 ألف مستفيد من مسارات نموذج الرعاية الصحية بحفر الباطن

أكثر من 49 ألف مستفيد من مسارات نموذج الرعاية الصحية بحفر الباطن

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أكثر من 49 ألف مستفيد من مسارات نموذج الرعاية الصحية بحفر الباطن

أكثر من 49 ألف مستفيد من مسارات نموذج الرعاية الصحية بحفر الباطن
http://almnatiq.net/?p=1061555
محررو المناطق
قدمت صحة حفر الباطن خدماتها لمسارات نموذج الرعاية الصحية لـ49,127 مستفيداً، إذا بلغ عدد المستفيدين من مسار رعاية الأمراض المزمنة 5972 مستفيداً، فيما بلغ عدد مستفيدات مسار الولادة الآمنة 15,965 مستفيدة، ووصل عدد المستفيدين من مسار الرعاية العاجلة 20,475 مستفيدا.
وتخطى عدد مستفيدي مسار الرعاية الاختيارية 4863 مستفيدا، فيما بلغ عدد مستفيدي مسار الرعاية التلطيفية 82 والحفاظ على الصحة 1770 شخصا.

وتم تفعيل البرنامج في 13 مركزاً صحياً و4 مستشفيات بالإضافة إلى مركز طب الأسنان التخصصي ويهدف برنامج الرعاية الصحية الجديد إلى تطبيق أسلوب جديد للرعاية الصحية وتعزيز الصحة لدى المجتمع.

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