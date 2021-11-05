  سفارة المملكة بهولندا لرعاياها: ارتداء الكمامة إلزامياً في هذه الأماكن اعتبارًا من اليوم

أعلنت سفارة المملكة في هولندا، تنبيهاً هامًا لرعاياها المتواجدين بهولند، حول ما أصدرته السلطات بخصوص ارتداء الكمامة.

وقالت سفارة المملكة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اعتبارًا من اليوم، سيصبح لبس الكمامة إلزامياً في هولندا,

وجاءت الأماكن التي يلزم فيها ارتداء الكمامة كالتالي:”وسائل النقل العامة، سيارات الأجرة، في الطائرات والمطارات، في صالونات الحلاقة و أماكن المساج، في داخل الأماكن العامة مثل المحال التجارية، في المدارس العليا والجامعات”.