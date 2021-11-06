احدث الأخبار

الداخلية: ضبط أكثر من 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أبرز المواد
 سفارة المملكة بهولندا لرعاياها: ارتداء الكمامة إلزامياً في هذه الأماكن اعتبارًا من اليوم
أبرز المواد
 الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف جازان وخميس مشيط بطائرتين مفخختين
أبرز المواد
 أكثر من 44 ألف مراجع لطوارئ مستشفيات حفر الباطن خلال سبتمبر 2021م
المنطقة الشرقية
 أكثر من 49 ألف مستفيد من مسارات نموذج الرعاية الصحية بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
 تستمر حتى العاشرة مساءً.. انطلاق فعاليات بسطة الرياض
محليات
 دراسة تكشف مخاطر سماع الموسيقى قبل النوم .. أبرزها “دودة الأذن”
أبرز المواد
 بعد الموافقة على صفقة الصواريخ.. أمريكا: نساعد المملكة في الدفاع عن أراضيها ضد الحوثي
أبرز المواد
 نصيحة بسيطة للتقليل من انتشار كورونا مع دخول الشتاء
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تجهز المتنزه البري لمتنزهي وزوار المنطقة
المنطقة الشرقية
 25 أسرة منتجة تقدم إبداعاتها في مهرجان تذوق بالجوف
منطقة الجوف
 10 أضرار تحدث للجسم عند حبس البول لفترات طويلة
أبرز المواد
الداخلية: ضبط أكثر من 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

الداخلية: ضبط أكثر من 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أبرز المواد
سفارة المملكة بهولندا لرعاياها: ارتداء الكمامة إلزامياً في هذه الأماكن اعتبارًا من اليوم

سفارة المملكة بهولندا لرعاياها: ارتداء الكمامة إلزامياً في هذه الأماكن اعتبارًا من اليوم

أبرز المواد
الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف جازان وخميس مشيط بطائرتين مفخختين

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف جازان وخميس مشيط بطائرتين مفخختين

أبرز المواد
أكثر من 44 ألف مراجع لطوارئ مستشفيات حفر الباطن خلال سبتمبر 2021م

أكثر من 44 ألف مراجع لطوارئ مستشفيات حفر الباطن خلال سبتمبر 2021م

المنطقة الشرقية

الداخلية: ضبط أكثر من 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

الداخلية: ضبط أكثر من 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
http://almnatiq.net/?p=1061573
المناطق- واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 22 / 3 / 1443 هـ الموافق 28 / 10 / 2021 م حتى 28 / 3 / 1443هـ الموافق 3 / 11 / 2021م، عن النتائج التالية:-

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين جرى ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (15399) مخالفًا، منهم (7292) مخالفًا لنظام الإقامة، و(6373) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1734) مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من جرى ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (278) شخصًا، (42%) منهم يمنيو الجنسية، و(55%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما جرى ضبط (18) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثًا: جرى ضبط (17) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (88029) وافداً مخالفًا، منهم (78687) رجلاً، و(9342) امرأة.

خامسًا: جرى إحالة (72788) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (3764) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10017) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

روابط ذات صلة

سفارة المملكة بهولندا لرعاياها: ارتداء الكمامة إلزامياً في هذه الأماكن اعتبارًا من اليوم

سفارة المملكة بهولندا لرعاياها: ارتداء الكمامة إلزامياً في هذه الأماكن اعتبارًا من اليوم
الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف جازان وخميس مشيط بطائرتين مفخختين

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف جازان وخميس مشيط بطائرتين مفخختين
تستمر حتى العاشرة مساءً.. انطلاق فعاليات بسطة الرياض

تستمر حتى العاشرة مساءً.. انطلاق فعاليات بسطة الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*