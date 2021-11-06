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تُسبب ضعفاً في النظر.. استشاري يحذر من مخاطر استخدام الأطفال الأجهزة الإلكترونية 

تُسبب ضعفاً في النظر.. استشاري يحذر من مخاطر استخدام الأطفال الأجهزة الإلكترونية 
http://almnatiq.net/?p=1061584
محررو المناطق

حذر الدكتور هاشم سمير المرزوق، استشاري طب وجراحة عيون الأطفال والحول بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بجدة، من مخاطر استخدام الأطفال  للأجهزة الإلكترونية لفترات طويلة.

وقال “المرزوقي”؛ إن استخدام الأطفال الأجهزة الإلكترونية، مثل الجوّال لفترة طويلة؛ يؤدي إلى جفاف في العين؛ وأيضاً قد تسبب ضعفاً في النظر على المدى البعيد.

وأوضح أن جفاف العين عند الأطفال يحدث بسبب عدم وجود كميات كافية من الدموع والمسؤولة عن حماية القرنية والملتحمة؛ ما يسبّب التهاباً في القرنية أو الملتحمة.

ونصح استشاري طب وجراحة عيون الأطفال والحول بالاعتدال في استخدام الأجهزة الإلكترونية مثل الآيباد والهواتف الذكية وأخذ راحة كافية وعدم الجلوس بالقرب من التلفاز.

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