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 “صحة حائل”: أكثر من 85 ألف مستفيد من خدمات التطوع الصحي 

 “صحة حائل”: أكثر من 85 ألف مستفيد من خدمات التطوع الصحي 
http://almnatiq.net/?p=1061586
المناطق ـ حائل:

أعلنت صحة حائل ممثلةً في الإدارة الإشرافية للتطوع الصحي، عن وصول خدمات متطوعيها من الرعاية الصحية والتوعية والتثقيف إلى 85979 مستفيداً في منطقة حائل خلال شهر أكتوبر 2021م.

وأوضحت أن الإدارة نفذت 6 مبادرات تطوعية بمشاركة 135 متطوعاً ومتطوعة، أكملوا فيها 8034 ساعة تطوعية ميدانية، شملت العديد من المهام والأعمال في مجال التخصصات الصحية وغيرها من الخدمات المساندة.

وأكدت صحة حائل استمرار جهودها في جميع الإدارات الخدمية وخاصة إدارة التطوع الصحي بهدف خدمة المجتمع والرقي بالخدمات التطوعية في المجال الصحي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

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