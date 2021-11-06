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تحذيرات من أمطار رعدية منتظرة على 3 مناطق.. غدا

تحذيرات من أمطار رعدية منتظرة على 3 مناطق.. غدا
http://almnatiq.net/?p=1061594
محررو المناطق:

توقع خبراء الأرصاد، تأثر المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، غدا الأحد، بأحوال جوية غير مستقرة تترافق بالأمطار المتوسطة والغزيرة، وفقا لما ذكره موقع طقس العرب.

ويُتوقع أن تتكاثر السحب الركامية على طول المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة يوم الأحد، وتشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتتساقط الأمطار على شكل زخات رعدية متفاوتة الشدة، تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بزخات من البرد، مع احتمالية عالة لتشكل السيول وجريان الأودية.

كما من المُتوقع أن يتسع نطاق تشكل السحب الركامية الرعدية يوم الأحد ليشمل الطائف، بحيث تتكاثر السُحب الركامية الرعدية على فترات، وتتهيأ الفرصة تدريجياً لتساقط زخات رعدية من الأمطار، قد تتخللها بعض الزخات الرعدية الغزيرة بشكل محلي، وقد تترافق مع تساقط لزخات من البرد ونشاط للرياح الهابطة.

وحذر خبراء الأرصاد، خلال تأثير الحالة الماطرة من شدة العواصف الرعدية والصواعق، وخطر تشكل السيول بفعل غزارة الأمطار، كذلك شدة الرياح الهابطة وما قد ينجم عنها من عواصف ترابية محلية.

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