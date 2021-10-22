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وفاة والد الدكتور عبدالله الربيعة.. والأسرة تكشف عن وصيته

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وفاة والد الدكتور عبدالله الربيعة.. والأسرة تكشف عن وصيته

وفاة والد الدكتور عبدالله الربيعة.. والأسرة تكشف عن وصيته
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محررو المناطق

توفي منذ قليل، عبدالعزيز بن محمد الربيعة، والد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، وعم وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة.

ومن المقرر إقامة تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من جامع الجوهرة بالباطين في الرياض.

وكشف بيان الأسرة أن العزاء سيكون بالمسجد والمقبرة، إنفاذا لوصية الفقيد.

ونعى وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، الفقيد قائلاً: “أسأل الله له المغفرة والرحمة وأن يجعل ما قدم من خير أجراً له عند الله، وأن يجمعنا جميعاً في أعلى منازل الجنة”.

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