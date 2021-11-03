احدث الأخبار

أمريكا تتعهد بكشف ملابسات إصابة دبلوماسيين بمرض “متلازمة هافانا” الغامض
أبرز المواد
 جناح المملكة بقمة المناخ يستعرض مبادرة “السعودية الخضراء” وتقنيات استخلاص الكربون
أبرز المواد
 تحذيرات من أمطار رعدية منتظرة على 3 مناطق.. غدا
أبرز المواد
 وفاة والد الدكتور عبدالله الربيعة.. والأسرة تكشف عن وصيته
أبرز المواد
  “صحة حائل”: أكثر من 85 ألف مستفيد من خدمات التطوع الصحي 
محليات
 تُسبب ضعفاً في النظر.. استشاري يحذر من مخاطر استخدام الأطفال الأجهزة الإلكترونية 
أبرز المواد
 دراسة أمريكية: فعالية لقاحات كورونا تتلاشى بمرور الوقت
أبرز المواد
 الداخلية: ضبط أكثر من 15 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أبرز المواد
 سفارة المملكة بهولندا لرعاياها: ارتداء الكمامة إلزامياً في هذه الأماكن اعتبارًا من اليوم
أبرز المواد
 الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف جازان وخميس مشيط بطائرتين مفخختين
أبرز المواد
 أكثر من 44 ألف مراجع لطوارئ مستشفيات حفر الباطن خلال سبتمبر 2021م
المنطقة الشرقية
 أكثر من 49 ألف مستفيد من مسارات نموذج الرعاية الصحية بحفر الباطن
المنطقة الشرقية
أمريكا تتعهد بكشف ملابسات إصابة دبلوماسيين بمرض “متلازمة هافانا” الغامض

أمريكا تتعهد بكشف ملابسات إصابة دبلوماسيين بمرض “متلازمة هافانا” الغامض

أبرز المواد
جناح المملكة بقمة المناخ يستعرض مبادرة “السعودية الخضراء” وتقنيات استخلاص الكربون

جناح المملكة بقمة المناخ يستعرض مبادرة “السعودية الخضراء” وتقنيات استخلاص الكربون

أبرز المواد
تحذيرات من أمطار رعدية منتظرة على 3 مناطق.. غدا

تحذيرات من أمطار رعدية منتظرة على 3 مناطق.. غدا

أبرز المواد
وفاة والد الدكتور عبدالله الربيعة.. والأسرة تكشف عن وصيته

وفاة والد الدكتور عبدالله الربيعة.. والأسرة تكشف عن وصيته

أبرز المواد

أمريكا تتعهد بكشف ملابسات إصابة دبلوماسيين بمرض “متلازمة هافانا” الغامض

أمريكا تتعهد بكشف ملابسات إصابة دبلوماسيين بمرض “متلازمة هافانا” الغامض
http://almnatiq.net/?p=1061605
المناطق- وكالات:

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية، تعهدا بكشف ملابسات إصابة دبلوماسيين أمريكيين في جميع أنحاء العالم بالمرض الغامض “متلازمة هافانا”.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عيّن دبلوماسيين مخضرمين هما جوناثان مور المكلف تنسيق رد وزارة الخارجية، ومارغريت أويهارا، التي ستتولى التأكد من أن كل شخص تظهر عليه عوارض الإصابة يتلقى عناية طبية مناسبة.

ونقلت وسائل الإعلام عن بلينكن دعوته لكل دبلوماسي معني إلى كشف وضعه من دون خوف من انتقادات أو من “تداعيات سلبية”.

وأضاف وزير الخارجية: “كلنا في حكومة الولايات المتحدة وخصوصا في وزارة الخارجية عازمون على كشف أسباب ومرتكبي هذه الحوادث ورعاية المتضررين وحماية زملائنا”.

وتابع: “نعتمد على كل قدرات أجهزتنا المخابراتية.. نقوم بتوظيف أفضل العقول العلمية داخل الإدارة وكذلك خارجها.. الضحايا المفترضين تتم رعايتهم منذ الشهر الماضي في مستشفى جامعة جونز هوبكنز وهو منشأة معروفة في بالتيمور بالقرب من واشنطن”.

وبحسب بلينكن، فإن بعض الدبلوماسيين يخضعون الآن لفحوصات عصبية وسمعية وطب العيون متعمقة قبل مغادرتهم للعمل في الخارج “من أجل الحصول على أساس للمقارنة إذا أبلغوا لاحقًا عن حادث صحي غير طبيعي”.

وتشير وسائل الإعلام، إلى أن هذه “الحوادث الصحية غير الطبيعية” كما يسمونها في المصطلحات الإدارية للمرة الأولى في كوبا في 2016، بعدما سمع دبلوماسيون أمريكيون أصوات حادة جدا وبدأوا يعانون من صداع شديد ودوار أو غثيان.

روابط ذات صلة

“فايرز”: أمريكا قدمت طلبًا بتوفير جرعات من لقاح كورونا لجميع الأطفال في البلاد

“فايرز”: أمريكا قدمت طلبًا بتوفير جرعات من لقاح كورونا لجميع الأطفال في البلاد
مهزوما ومتعبا.. قائد الجيش الأفغاني السابق يجلس على الرصيف في أمريكا (صورة)

مهزوما ومتعبا.. قائد الجيش الأفغاني السابق يجلس على الرصيف في أمريكا (صورة)
اختفت منذ 4 عقود.. حبس رجل أعمال أمريكي لقتل زوجته والسلطات تكتشف جريمة أخرى

اختفت منذ 4 عقود.. حبس رجل أعمال أمريكي لقتل زوجته والسلطات تكتشف جريمة أخرى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*