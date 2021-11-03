أمريكا تتعهد بكشف ملابسات إصابة دبلوماسيين بمرض “متلازمة هافانا” الغامض

المناطق- وكالات:

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية، تعهدا بكشف ملابسات إصابة دبلوماسيين أمريكيين في جميع أنحاء العالم بالمرض الغامض “متلازمة هافانا”.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عيّن دبلوماسيين مخضرمين هما جوناثان مور المكلف تنسيق رد وزارة الخارجية، ومارغريت أويهارا، التي ستتولى التأكد من أن كل شخص تظهر عليه عوارض الإصابة يتلقى عناية طبية مناسبة.

ونقلت وسائل الإعلام عن بلينكن دعوته لكل دبلوماسي معني إلى كشف وضعه من دون خوف من انتقادات أو من “تداعيات سلبية”.

وأضاف وزير الخارجية: “كلنا في حكومة الولايات المتحدة وخصوصا في وزارة الخارجية عازمون على كشف أسباب ومرتكبي هذه الحوادث ورعاية المتضررين وحماية زملائنا”.

وتابع: “نعتمد على كل قدرات أجهزتنا المخابراتية.. نقوم بتوظيف أفضل العقول العلمية داخل الإدارة وكذلك خارجها.. الضحايا المفترضين تتم رعايتهم منذ الشهر الماضي في مستشفى جامعة جونز هوبكنز وهو منشأة معروفة في بالتيمور بالقرب من واشنطن”.

وبحسب بلينكن، فإن بعض الدبلوماسيين يخضعون الآن لفحوصات عصبية وسمعية وطب العيون متعمقة قبل مغادرتهم للعمل في الخارج “من أجل الحصول على أساس للمقارنة إذا أبلغوا لاحقًا عن حادث صحي غير طبيعي”.

وتشير وسائل الإعلام، إلى أن هذه “الحوادث الصحية غير الطبيعية” كما يسمونها في المصطلحات الإدارية للمرة الأولى في كوبا في 2016، بعدما سمع دبلوماسيون أمريكيون أصوات حادة جدا وبدأوا يعانون من صداع شديد ودوار أو غثيان.