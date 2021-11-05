“الوطني للأرصاد”: رياح نشطة و سحب رعدية على جازان

المناطق- واس:

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث، الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.