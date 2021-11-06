وفاة_الشيخ_عبدالعزيز_الربيعة يتصدر “تويتر”.. وأسرته تنعيه بكلمات مؤثرة وتعلن وصيته

محررو المناطق

تصدر هاشتاج #وفاة_الشيخ_عبدالعزيز_الربيعة، والد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، وعم وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث انهالت التعليقات ورسائل النعي فور الإعلان عن الوفاة.

وودع عمر بن عبدالعزيز الربيعة، والده عبر “تويتر”، قائلاً: “بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره انتقل الى رحمة الله تعالى والدي الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن فوزان الربيعة الذي وافته المنية سائلين المولى عز وجل له المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته”.

إنا لله وإنا اليه راجعون بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره انتقل الى رحمة الله تعالى والدي الشيخ/ عبدالعزيز بن محمد بن فوزان الربيعة الذي وافته المنية سائلين المولى عز وجل له المغفرة والرحمة وان يسكنه فسيح جناته. #الشيخ_عبدالعزيز_الربيعه_في_ذمة_الله — عمر بن عبدالعزيز الربيعة (@oarabiah) November 5, 2021

ونعى وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة، الفقيد قائلاً: “أسأل الله له المغفرة والرحمة وأن يجعل ما قدم من خير أجراً له عند الله، وأن يجمعنا جميعاً في أعلى منازل الجنة”.

أتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بالشكر والامتنان على الثقة الملكية.

ويسعدني ويشرفني خدمة ضيوف الرحمن. وأسأل الله التوفيق في هذه الخدمة العظيمة. — توفيق الربيعة (@tfrabiah) October 15, 2021

ونعت أسرة الفقيد الشيخ عبد العزيز الربيعة: “انتقل الى رحمة الله والدي و جدي وحبيبي الشيخ عبدالعزيز بن محمد بن فوزان الربيعة، اللهم ارحمه واغفر له واجعل ما أصابه تكفير ورفعه له”.

كما نعى عبدالإله الربيعة الفقيد قائلًا: “إِنّا لِلَّهِ وَإِنّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ” انتقل إلى رحمة الله والدي عبدالعزيز بن محمد الربيعة اللهم اجعل ما أصابه تكفيراً ورحمه”.

"إِنّا لِلَّهِ وَإِنّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ"

انتقل إلى رحمة الله والدي عبدالعزيز بن محمد الربيعة اللهم اجعل ما اصابة تكفيراً ورحمه..

نحتاج دعاكم..#الشيخ_عبدالعزيز_الربيعه_في_ذمة_الله — عبدالإله الربيعة (@alrabiaha) November 5, 2021

وفي ذات السياق، قال خالد العريج المؤسس والرئيس التنفيذي للعريج للموارد البشرية، عبر حسابه على “تويتر”: “اللهم اغفر للعم عبدالعزيز واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارًا خيرا من داره وأهلًا خيرا من أهله.. اللهم اجعل ما أصابه كفارة له ورفعة في درجاته يا رب العالمين”.

https://twitter.com/khalid_aloraij/status/1456757966028349440?s=20

وأضاف سلطان آل الشيخ،عضو مجلس إدارة نادي الهلال، الرئيس التنفيذي لشركة نادي الهلال الاستثمارية، رئيس لجنة الاستثمار الرياضي بغرفة الرياض، عبر حسابه على “تويتر”: “أسأل الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ويجبر مصيبتهم ويحلله ويبيحه ويجمعنا به وأحبابه ووالديهم أجمعين في الفردوس الأعلى من الجنة”.

إنا لله وإنا إليه راجعون

اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك. أسأل الله أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ويجبر مصيبتهم ويحلله ويبيحه ويجمعنا به وبأحبابه ووالديهم أجمعين في الفردوس الأعلى من الجنة#الشيخ_عبدالعزيز_الربيعه_في_ذمة_الله https://t.co/0IQQR8jWzo — سلطان آل الشيخ (@AlsheikhSultan) November 6, 2021

وكان قد فارق الحياة اليوم الشيخ عبدالعزيز بن محمد الربيعة، والد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، وعم وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة.

وأعلنت الأسرة أنه من المقرر إقامة تشييع الجنازة عقب صلاة العصر اليوم من جامع الجوهرة بالباطين في الرياض، والعزاء سيكون بالمسجد والمقبرة، إنفاذًا لوصية الفقيد.