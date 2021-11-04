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“الجمارك”: حالة واحدة يعفى فيها الذهب من “القيمة المضافة”

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“الجمارك”: حالة واحدة يعفى فيها الذهب من “القيمة المضافة”

“الجمارك”: حالة واحدة يعفى فيها الذهب من “القيمة المضافة”
http://almnatiq.net/?p=1061659
محررو المناطق:

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الحالة التي يتم فيها إعفاء الذهب من ضريبة القيمة المضافة عند توريده، وكذلك الحالة التي يتم فيها إقرار الضريبة، وذلك وفقا لاشتراطات توريد المعادن المخصصة للاستثمار (الذهب والفضة والبلاتين).

وقالت الجمارك، إن الذهب يكون خاضعا للضريبة بنسبة “صفر” إذا كان مستوى نقائه 99%، وقابل للتداول في سوق السبائك العالمية فقط، مشددة على أن المعدن النفيس إذا كان مستوى نقائه أقل من 99% فيكون خاضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.

وأضافت هيئة الجمارك: “تخضع المشغولات الذهبية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% عند بيعها من شخص مسجل في نظام الضريبة”.

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