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نائب أمير الشرقية يرعى فعاليات المنتدى اللوجستي 2021م

نائب أمير الشرقية يرعى فعاليات المنتدى اللوجستي 2021م

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نائب أمير الشرقية يرعى فعاليات المنتدى اللوجستي 2021م

نائب أمير الشرقية يرعى فعاليات المنتدى اللوجستي 2021م
http://almnatiq.net/?p=1061661
المناطق- الشرقية:

يرعى الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، غدا فعاليات “المنتدى اللوجستي 2021، الذي تنظمه غرفة الشرقية، بمشاركة عدد من المسئولين والخبراء والمتخصصين لمناقشة الموضوعات ذات العلاقة بالقطاع اللوجستي أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030م.

وسيناقش المنتدى الموضوعات المرتبطة بصناعة النقل اللوجستي، وفكرة إقامة منطقة لوجستية مكتملة الخدمات في المنطقة الشرقية انطلاقاً من أهميتها ومزاياها النسبية كونها نقطة الانطلاق إلى دول مجلس التعاون الخليجي عبر البر والبحر، وتنطلق منها الصادرات والطاقة والبضائع إلى كافة دول العالم، وتشكل نقطة محورية في الاقتصاد العالمي.

وسيستعرض المنتدى كذلك المزايا النسبية التي تتسم بها المنطقة الشرقية، التي تحتضن عدداً من المجمعات الصناعية البتروكيماوية الأساسية والثانوية، والمدن الصناعية في الدمام والجبيل والخفجي ورأس الخير.

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