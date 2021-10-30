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أيهما أفضل الجهر بتلاوة القرآن أم القراءة الصامتة؟.. الشيخ “الخثلان” يوضح

أيهما أفضل الجهر بتلاوة القرآن أم القراءة الصامتة؟.. الشيخ “الخثلان” يوضح
http://almnatiq.net/?p=1061669
محررو المناطق:

أكد الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن الأفضل الجهر بالتلاوة مع تحسين الصوت بالقدر الذي لا يؤذي به الشخص من حوله.

وعبر حسابه على موقع تويتر، قال الخثلان: “يلاحظ أن بعض من يقرأ القرآن يكتفي بالتلاوة الصامتة من غير جهر، والأفضل الجهر بالتلاوة مع تحسين الصوت بالقدر الذي لا يؤذي به من حوله”.

وتابع: “لأنه بذلك يرتل القرآن ويتغنى به وقد قال النبي: (ليس منا من لم يتغن بالقرآن.. ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به)”.

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