احدث الأخبار

ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة في 3 مناطق
أبرز المواد
 الجيش الصومالي يدمر معاقل عناصر حركة “الشباب” الإرهابية جنوب البلاد
دولي
 مشهد نادر حدوثه بالمملكة.. “ضبع” يتجول في أحد شوارع عسير (فيديو)
أبرز المواد
 42 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا
أبرز المواد
 أيهما أفضل الجهر بتلاوة القرآن أم القراءة الصامتة؟.. الشيخ “الخثلان” يوضح
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يرعى فعاليات المنتدى اللوجستي 2021م
المناطق
 “الجمارك”: حالة واحدة يعفى فيها الذهب من “القيمة المضافة”
أبرز المواد
 #وفاة_الشيخ_عبدالعزيز_الربيعة يتصدر “تويتر”.. وأسرته تنعيه بكلمات مؤثرة وتعلن وصيته
أبرز المواد
 شركات المملكة توقف التعاملات التجارية مع لبنان.. و220 مليون دولار خسائر متوقعة
أبرز المواد
 مدير “الأمر بالمعروف” بالرياض يزور مركز الحرب الفكرية
محليات
 “الملك عبد العزيز للحوار الوطني” يستعرض دور الجهات الحكومية ‏ومؤسسات المجتمع في تعزيز التسامح
محليات
 1300 موظف وموظفة لإدارة عمليات الحشود والتفويج بالمسجد الحرام
أبرز المواد
عاجل

42 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة في 3 مناطق

ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة في 3 مناطق

أبرز المواد
الجيش الصومالي يدمر معاقل عناصر حركة “الشباب” الإرهابية جنوب البلاد

الجيش الصومالي يدمر معاقل عناصر حركة “الشباب” الإرهابية جنوب البلاد

دولي
مشهد نادر حدوثه بالمملكة.. “ضبع” يتجول في أحد شوارع عسير (فيديو)

مشهد نادر حدوثه بالمملكة.. “ضبع” يتجول في أحد شوارع عسير (فيديو)

أبرز المواد
42 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

42 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

أبرز المواد

ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة في 3 مناطق

ضبط 6 مخالفين لنظام البيئة في 3 مناطق
http://almnatiq.net/?p=1061691
المناطق- واس:

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق القصيم والحدود الشمالية وجازان، (6) مخالفين لنظام البيئة، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن (6) مركبات، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

روابط ذات صلة

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف جازان وخميس مشيط بطائرتين مفخختين

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف جازان وخميس مشيط بطائرتين مفخختين
“الأمن البيئي” يسيطر على كائن فطري طليق في أحد أحياء الرياض

“الأمن البيئي” يسيطر على كائن فطري طليق في أحد أحياء الرياض
ضبط 20 مخالفًا لنظام البيئة في الخرج

ضبط 20 مخالفًا لنظام البيئة في الخرج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*