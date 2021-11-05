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المشرف على تحدي أبشر: النسخة الثانية من التحدي تقدم حلول ذكية.. والتسجيل متاح للجميع

المشرف على تحدي أبشر: النسخة الثانية من التحدي تقدم حلول ذكية.. والتسجيل متاح للجميع

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المشرف على تحدي أبشر: النسخة الثانية من التحدي تقدم حلول ذكية.. والتسجيل متاح للجميع

المشرف على تحدي أبشر: النسخة الثانية من التحدي تقدم حلول ذكية.. والتسجيل متاح للجميع
تحدي أبشر
http://almnatiq.net/?p=1061706
محررو المناطق:

كشف المشرف على تحدي أبشر المقدم سعود العتيبي، عن تركيز النسخة الثانية من “تحدي أبشر” على حلول ذكية ومبتكرة.

 

وقال العتيبي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن تحدي أبشر يعمل على التعرف على الأشياء وفهم المحتوى عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

 

ولفت إلى أن هناك موقعًا مخصصًا للنسخة الثانية ومرحلته الأولى تستمر حتى نهاية ديسمبر، مبينًا أن التسجيل متاح لجميع الأفراد وجميع الأعمار بما فيهم المواطنين والمقيمين.

 

طلقت وزارة الداخلية النسخة الثانية من “تحدي أبشر” للإبداع والابتكار، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة لملتقى “أبشر السابع”، لتشجيع أصحاب الأفكار والمبدعين على المشاركة في تطوير أعمال وخدمات وزارة الداخلية الإلكترونية.

 

وتعد مبادرة “تحدي أبشر”، إحدى مخرجات واحة أبشر الهادفة إلى توظيف التقنية للإسهام في ابتكار ومعالجة وتطوير الأعمال التقنية للوزارة، بهدف تشجيع وإثراء ثقافة الإبداع والابتكار من أجل تطويع التقنية لخدمة الإنسان والاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة.

 

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