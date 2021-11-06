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الكويت تطالب المجتمع الدولي بردع تهديدات ميليشيات الحوثي لأمن المملكة

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الكويت تطالب المجتمع الدولي بردع تهديدات ميليشيات الحوثي لأمن المملكة

الكويت تطالب المجتمع الدولي بردع تهديدات ميليشيات الحوثي لأمن المملكة
الكويت
http://almnatiq.net/?p=1061713
المناطق - واس:

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة العربية السعودية عبر استهداف مدينتي جيزان وخميس مشيط بطائرتين مسيرتين.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة يشكل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

 

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