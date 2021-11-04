لمسافة 7 كم.. إنطلاق المبادرة العالمية للمشي بمنطقة حائل

المناطق - حاائل:

أعلنت أمانة منطقة حائل عن إنطلاف المبادرة العالمية للمشي (Catwalk) من بوابة منتزه المغواة لمسافة : 7 كم.

وجاءت هذه المبادرة بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات لرفع الوعي بضرورة حماية القطط البرية المعرضة للانقراض.

من جانب أخر أجرت الفرق الرقابية بجولات على أماكن الترفيه والتسليه والصالات المغلقه للتأكد من تطبيقها الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا .