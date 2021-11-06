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كوستاريكا.. أول دولة بالعالم تجعل تطعيم الأطفال ضد “كورونا” إلزاميًا

كوستاريكا.. أول دولة بالعالم تجعل تطعيم الأطفال ضد “كورونا” إلزاميًا

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كوستاريكا.. أول دولة بالعالم تجعل تطعيم الأطفال ضد “كورونا” إلزاميًا

كوستاريكا.. أول دولة بالعالم تجعل تطعيم الأطفال ضد “كورونا” إلزاميًا
تطعيم الأطفال
http://almnatiq.net/?p=1061725
المناطق ـ وكالات:

قررت دولة كوستاريكا، جعل التطعيم ضد فيروس “كورونا” إلزاميًا للأطفال، لتصبح أول دولة في العالم تتخذ تلك الخطوة.

 

وأعلنت كوستاريكا توقيع صفقة مع شركة “فايزر”؛ للحصول على جرعات لبدء تطعيم جميع الأطفال دون سن 12 عامًا اعتبارا من شهر مارس المقبل.

 

ووافقت الهيئات التنظيمية الصحية الأمريكية، مؤخرًا على إعطاء اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا.

 

وتحصل كوستاريكا بموجب الصفقة مع شركة “فايزر” على 3.5 مليون جرعة، منها 1.5 مليون سيتم حجزها لمن تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا.

 

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