السيتي يعمق جراح اليونايتد ويحسم ديربي مانشستر بثنائية

المناطق ـ وكالات:

فاز فريق مانشستر سيتي على غريمة مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين في قمة الأسبوع الـ11 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أول أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء إيريك بايلي مدافع اليونايتد بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف برناردو سيلفا الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول .

دخل مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل مكون: ديفيد دي خيا، فيكتور ليندلوف، إيريك بايلي، هاري ماجواير، لوك شو، آرون وان بيساكا، سكوت مكتوميناي، فريد، ماسون جرينوود، برونو فيرنانديز، كريستيانو رونالدو.

بينما تكون تشكيل سيتي من: إيدرسون، كايل ووكر، روبن دياز، جون ستونز، جواو كانسيلو، رودري، إلكاي جندوجان، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين، فيل فودين، جابرييل جيسوس.

وواصل مانشستر يونايتد احتلال المركز الخامس برصيد 17 نقطة، بينما قفز مانشستر سيتي إلى المركز الثاني برصيد 23 نقطة.