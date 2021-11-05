احدث الأخبار

1300 موظف وموظفة لإدارة عمليات الحشود والتفويج والأمن والسلامة بالمسجد الحرام
محليات
 تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مطار أبها
أبرز المواد
 6 فوائد لحليب الأم.. الصحة تقدم دليلًا عن الرضاعة الطبيعية وأهميتها
أبرز المواد
 بمشاركة 3 آلاف.. إنطلاق فعالية المشي للحفاظ على القطط البرية بالخبر
المنطقة الشرقية
 كوستاريكا.. أول دولة بالعالم تجعل تطعيم الأطفال ضد “كورونا” إلزاميًا
أبرز المواد
 لمسافة 7 كم.. إنطلاق المبادرة العالمية للمشي بمنطقة حائل
منطقة حائل
 “توكلنا” يوضح خطوات استعراض رخصة سير المركبة رقميًا
أبرز المواد
 الكويت تطالب المجتمع الدولي بردع تهديدات ميليشيات الحوثي لأمن المملكة
أبرز المواد
 المشرف على تحدي أبشر: النسخة الثانية من التحدي تقدم حلول ذكية.. والتسجيل متاح للجميع
محليات
 الأرصاد: دخول فصل الشتاء الفعلي أول ديسمبر وانخفاض الحرارة بداية من فجر الإثنين (فيديو)
أبرز المواد
 “المرور” يوضح مدى السماح بإجراء تعديلات على هيكل المركبة
أبرز المواد
 التحالف: مقتل 157 إرهابيًا وتدمير 14 آلية عسكرية حوثية خلال 24 ساعة
أبرز المواد
1300 موظف وموظفة لإدارة عمليات الحشود والتفويج والأمن والسلامة بالمسجد الحرام

1300 موظف وموظفة لإدارة عمليات الحشود والتفويج والأمن والسلامة بالمسجد الحرام

محليات
تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مطار أبها

تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مطار أبها

أبرز المواد
6 فوائد لحليب الأم.. الصحة تقدم دليلًا عن الرضاعة الطبيعية وأهميتها

6 فوائد لحليب الأم.. الصحة تقدم دليلًا عن الرضاعة الطبيعية وأهميتها

أبرز المواد
بمشاركة 3 آلاف.. إنطلاق فعالية المشي للحفاظ على القطط البرية بالخبر

بمشاركة 3 آلاف.. إنطلاق فعالية المشي للحفاظ على القطط البرية بالخبر

المنطقة الشرقية

1300 موظف وموظفة لإدارة عمليات الحشود والتفويج والأمن والسلامة بالمسجد الحرام

1300 موظف وموظفة لإدارة عمليات الحشود والتفويج والأمن والسلامة بالمسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=1061751
المناطق - واس:

يعمل منسوبو وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر ووكالة التفويج وإدارة الحشود العاملين بالمسجد الحرام على دعم المنظومة الخدمية داخل المسجد الحرام والمرافق الخارجية التابعة له، وذلك من خلال ما يزيد عن (1300) موظف وموظفة يعملون سوياً وفق منهجية واضحة، وخطط مدروسة، هدفها تدعيم منظومة الخدمات التنظيمية والأمنية المقدمة بالمسجد الحرام خلال المواسم .

وتدير الكوادر الوطنية المؤهلة عمليات دخول القاصدين من أبواب المسجد الحرام عبر معايير عالمية للتنظيم وضبط المسارات وتحقيق الإجراءات الاحترازية وتنظيم الوصول إلى صحن المطاف والمسعى والمصليات مستمدة ذلك بالخبرات التراكمية للإدارات الخدمية والإدارية والتنسيق المشترك، ونظم المراقبة والرصد والتواصل الفعال والمستمر مع كافة الجهات العاملة في المسجد الحرام.

واستفادت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تدريب وتوزيع الموظفين والموظفات بالعديد من الدراسات والبحوث الميدانية والآليات الهادفة لتحقيق السلاسة والتنظيم في حركة الدخول والخروج من وإلى البيت العتيق مع اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، إضافة إلى إعداد تقارير دورية شاملة عن الملاحظات المرصودة بشكل دوري من خلال الإدارات المختصة وتحويرها لتجويد مخرجات منظومة خدمات قاصدي المسجد الحرام.

وتتسم مهام الموظفين بالشمولية والتنوع ومنها تنفيذ خطط الطوارئ ومواجهة المخاطر بالمسجد الحرام وفق أنظمة وتعليمات السلامة العالمية، والتأكد من أوجه السلامة في المناطق المعزولة والإنشائية، ومرافقة أئمة المسجد الحرام خلال الصلوات ، وتنظيم الممرات والمصليات في الدور الأرضي والدور الأول للتوسعة السعودية الثالثة، وتنظيم مصلى الجنائز ومصلى الركعتين، وتيسير الحركة في جبل الصفا، ومنع الصلاة أو التجمع خلف المقام وتوجيههم للمصليات المخصصة، والمحافظة على خلو جميع الممرات والمصاعد الكهربائية في الحرم المكي الشريف من أي عائق للحركة وغيرها من حزم الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام على مدار العام.

روابط ذات صلة

تركيب نظام التيار الغير منقطع (UPS) لتغذية الأحمال الهامة بالمسجد الحرام

تركيب نظام التيار الغير منقطع (UPS) لتغذية الأحمال الهامة بالمسجد الحرام
جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام (فيديو)

جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام (فيديو)
السديس يوجه بتحقيق الخطط التطويرية لمنظومة خدمات المسجد النبوي

السديس يوجه بتحقيق الخطط التطويرية لمنظومة خدمات المسجد النبوي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*