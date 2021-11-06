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هطول أمطار متفرقة على محافظة الطائف

هطول أمطار متفرقة على محافظة الطائف
http://almnatiq.net/?p=1061762
المناطق - واس:

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزير ة شملت مركز الشفا السياحي وأحياء الوسام وشهار وطريق الملك فهد الدائري والسداد .

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس خلال الأربعة أيام المقبلة، مشيرًا إلى سحب رعدية ممطرة وفرص لهطول الأمطار على ست مناطق.

وأوضح مركز الأرصاد فى بيان له أنه متوقع من غد الأحد حتى يوم الأربعاء القادم، سحب رعدية ممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار إلى وجود فرصة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من المدينة المنورة تشمل سواحلها خاصة الجنوبية منها.

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