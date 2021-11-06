احدث الأخبار

إعادة تنظيم نقل الدواجن الحية بين مناطق المملكة
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان يضخ نصف مليون لتر مياه لمخيمات النازحين بالحديدة
دولي
 هطول أمطار متفرقة على محافظة الطائف
منطقة مكة المكرمة
 السيتي يعمق جراح اليونايتد ويحسم ديربي مانشستر بثنائية
أبرز المواد
 1300 موظف وموظفة لإدارة عمليات الحشود والتفويج والأمن والسلامة بالمسجد الحرام
محليات
 تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مطار أبها
أبرز المواد
 6 فوائد لحليب الأم.. الصحة تقدم دليلًا عن الرضاعة الطبيعية وأهميتها
أبرز المواد
 بمشاركة 3 آلاف.. إنطلاق فعالية المشي للحفاظ على القطط البرية بالخبر
المنطقة الشرقية
 كوستاريكا.. أول دولة بالعالم تجعل تطعيم الأطفال ضد “كورونا” إلزاميًا
أبرز المواد
 لمسافة 7 كم.. إنطلاق المبادرة العالمية للمشي بمنطقة حائل
منطقة حائل
 “توكلنا” يوضح خطوات استعراض رخصة سير المركبة رقميًا
أبرز المواد
 الكويت تطالب المجتمع الدولي بردع تهديدات ميليشيات الحوثي لأمن المملكة
أبرز المواد
إعادة تنظيم نقل الدواجن الحية بين مناطق المملكة

إعادة تنظيم نقل الدواجن الحية بين مناطق المملكة

أبرز المواد
مركز الملك سلمان يضخ نصف مليون لتر مياه لمخيمات النازحين بالحديدة

مركز الملك سلمان يضخ نصف مليون لتر مياه لمخيمات النازحين بالحديدة

دولي
هطول أمطار متفرقة على محافظة الطائف

هطول أمطار متفرقة على محافظة الطائف

منطقة مكة المكرمة
السيتي يعمق جراح اليونايتد ويحسم ديربي مانشستر بثنائية

السيتي يعمق جراح اليونايتد ويحسم ديربي مانشستر بثنائية

أبرز المواد

إعادة تنظيم نقل الدواجن الحية بين مناطق المملكة

إعادة تنظيم نقل الدواجن الحية بين مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=1061768
المناطق - واس:

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن إعادة تنظيم نقل الدواجن الحية بين مناطق المملكة، بهدف دعم قطاع الدواجن في المناطق المستهدفة بما يتواءم مع معايير الأمن الحيوي، والمساهمة في تنميتها زراعياً.

وبينت الوزارة أن التعديل الجديد ضم منطقة الحدود الشمالية إلى المنطقة التشغيلية (ج) والتي تشمل كلاً من القصيم والمدينة المنورة وتبوك وحائل والجوف، تسهيلاً على المستثمرين في منطقة الحدود الشمالية لإيجاد مسالخ قريبة، وتسويق منتجاتهم في تلك المناطق، بما سيسهم في تنمية قطاع الدواجن، وتوفير خيارات أكثر للمستهلكين.

يُذكر أن تنظيم نقل الدجاج الحي بين مناطق المملكة يسمح بنقل الدواجن ومنتجاتها ضمن ثلاث مناطق تشغيلية، وهي: المنطقة (أ) وتشمل الرياض والمنطقة الشرقية، والمنطقة (ب) وتشمل مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران، والمنطقة (ج) وتشمل القصيم والمدينة المنورة وتبوك وحائل والجوف)، وذلك بهدف حماية قطاع إنتاج الدواجن والمحافظة على الصحة الحيوانية العامة بالمملكة.

روابط ذات صلة

الكويت تطالب المجتمع الدولي بردع تهديدات ميليشيات الحوثي لأمن المملكة

الكويت تطالب المجتمع الدولي بردع تهديدات ميليشيات الحوثي لأمن المملكة
الأرصاد: دخول فصل الشتاء الفعلي أول ديسمبر وانخفاض الحرارة بداية من فجر الإثنين (فيديو)

الأرصاد: دخول فصل الشتاء الفعلي أول ديسمبر وانخفاض الحرارة بداية من فجر الإثنين (فيديو)
بعد الموافقة على صفقة الصواريخ.. أمريكا: نساعد المملكة في الدفاع عن أراضيها ضد الحوثي

بعد الموافقة على صفقة الصواريخ.. أمريكا: نساعد المملكة في الدفاع عن أراضيها ضد الحوثي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*