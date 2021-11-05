النساء أكثر عرضة.. استشاري يكشف أسباب الشيخوخة المبكرة وكيفية علاجها (فيديو)

محررو المناطق:

كشف استشاري أمراض الجلدية والليزر د.نواف السعدون عن أسباب ظهور الشيخوخة المبكرة وكيفية مواجهتها مبكرًا.

وقال السعدون خلال مقابلة على قناة ” MBC” إن هناك عوامل داخلية وخارجية للشيخوخة، مشيرًا إلى أن العوامل الخارجية منها التعرض للشمس، التدخين، التلوث البيئي.

وأضاف استشاري أمراض الجلدية والليزر أن العوامل الداخلية تكون عبارة عن الشيخوخة نفسها لدى النساء نتيجة تغيرات الهرومونات أو وقف الطمس عندهم.

وأشار إلى أن أفضل وسيلة لعلاج هذا الموضوع هو الحماية والوقاية، والبدء مبكر بعناية البشرة سواء الرجال والنساء.

وتابع أن النساء معرضين للشيخوخة أكثر من الرجال، موضحًا أن بشرة الرجل بها الكولاجين أكثر، وكمية الأنسجة، والشىء الثاني أن المرأة لديها عوامل داخلية تتحكم في الشيخوخة أكثر من الرجل.