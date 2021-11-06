احدث الأخبار

بعد تدشينها من “الصحة”.. ارتفاع عدد الجرعات المنشطة لـ”كورونا” إلى 278 ألف جرعة  
أبرز المواد
 إعادة تنظيم نقل الدواجن الحية بين مناطق المملكة
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان يضخ نصف مليون لتر مياه لمخيمات النازحين بالحديدة
دولي
 هطول أمطار متفرقة على محافظة الطائف
منطقة مكة المكرمة
 السيتي يعمق جراح اليونايتد ويحسم ديربي مانشستر بثنائية
أبرز المواد
 1300 موظف وموظفة لإدارة عمليات الحشود والتفويج والأمن والسلامة بالمسجد الحرام
محليات
 تدمير مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مطار أبها
أبرز المواد
 6 فوائد لحليب الأم.. الصحة تقدم دليلًا عن الرضاعة الطبيعية وأهميتها
أبرز المواد
 بمشاركة 3 آلاف.. إنطلاق فعالية المشي للحفاظ على القطط البرية بالخبر
المنطقة الشرقية
 كوستاريكا.. أول دولة بالعالم تجعل تطعيم الأطفال ضد “كورونا” إلزاميًا
أبرز المواد
 لمسافة 7 كم.. إنطلاق المبادرة العالمية للمشي بمنطقة حائل
منطقة حائل
 “توكلنا” يوضح خطوات استعراض رخصة سير المركبة رقميًا
أبرز المواد
بعد تدشينها من “الصحة”.. ارتفاع عدد الجرعات المنشطة لـ”كورونا” إلى 278 ألف جرعة  

بعد تدشينها من “الصحة”.. ارتفاع عدد الجرعات المنشطة لـ”كورونا” إلى 278 ألف جرعة  

أبرز المواد
إعادة تنظيم نقل الدواجن الحية بين مناطق المملكة

إعادة تنظيم نقل الدواجن الحية بين مناطق المملكة

أبرز المواد
مركز الملك سلمان يضخ نصف مليون لتر مياه لمخيمات النازحين بالحديدة

مركز الملك سلمان يضخ نصف مليون لتر مياه لمخيمات النازحين بالحديدة

دولي
هطول أمطار متفرقة على محافظة الطائف

هطول أمطار متفرقة على محافظة الطائف

منطقة مكة المكرمة

بعد تدشينها من “الصحة”.. ارتفاع عدد الجرعات المنشطة لـ”كورونا” إلى 278 ألف جرعة  

بعد تدشينها من “الصحة”.. ارتفاع عدد الجرعات المنشطة لـ”كورونا” إلى 278 ألف جرعة  
http://almnatiq.net/?p=1061780
محررو المناطق

كشفت وزارة الصحة، عن وصول عدد الجرعات المعطاة من لقاح “كورونا” إلى 46.288.357 جرعة حتى الآن.

 

ولفتت إلى أن عدد الجرعات المنشطة التي قدمتها حتى الآن وصلت إلى 278 ألف جرعة، منوهةً إلى أنه تم إعطاء 24.28 مليون جرعة أولى، و21.7 مليون جرعة ثانية.

 

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة وحيدة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

 

وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي 33 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 537.794 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 548.890 ، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى8803 حالة.

روابط ذات صلة

6 فوائد لحليب الأم.. الصحة تقدم دليلًا عن الرضاعة الطبيعية وأهميتها

6 فوائد لحليب الأم.. الصحة تقدم دليلًا عن الرضاعة الطبيعية وأهميتها
كوستاريكا.. أول دولة بالعالم تجعل تطعيم الأطفال ضد “كورونا” إلزاميًا

كوستاريكا.. أول دولة بالعالم تجعل تطعيم الأطفال ضد “كورونا” إلزاميًا
42 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

42 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لمستجدات كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*