أبرزها تساقط الشعر.. أخصائي: الصيام المتقطع يسبب 3 مخاطر (فيديو)

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قال أخصائي التحكم بالوزن عمار تنكل إن الصيام المتقطع قد يسبب اضطرابات في الأكل وتساقط الشعر وحالات إغماء .

وأضاف أخصائي تحكم بالوزن خلال مداخلة مع “برنامج 120” على قناة “الإخبارية” إنَّ الإغماء بعد الحمية له سببان رئيسيان، الأول الجفاف.

وأشار أخصائي التحكم بالوزن أن السبب الثاني نكسة المغذيات وتناول سعرات حرارية أقل من احتياجات الجسم.