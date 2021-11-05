النصر يُقرر حل الجهاز الإداري للفريق وقبول استقالة “عبدالغني”

محررو المناطق:

كشفت مصادر، عن اعتزام مجلس إدارة نادي النصر حل الجهاز الإداري بالكامل للفريق الأول لكرة القدم.

وأوضحت المصادر وفقًا لصحيفة “اليوم”، أن إدارة نادي النصر وافقت على الاستقالة التي تقدم بها المدير التنفيذي لفريق كرة القدم بالنادي حسين عبدالغني.

ولفتت إلى أن رئيس مجلس إدارة النادي مسلي آل معمر، قد عقد اجتماعًا مع حسين عبدالغني؛ للنظر في الاستقالة الخاصة به.

وحقق فريق الشباب فوزًا مهمًا على منافسه النصر، بهدف دون رد، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وواصل النصر التواجد بالمركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، فيما قفز الشباب إلى الترتيب الثاني برصيد 21 نقطة.