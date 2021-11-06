اللقطات الأولى من مطار أبها الدولي بعد تدمير مسيرة مفخخة حوثية حاولت استهدافه (فيديو)

محررو المناطق:

أفاد مراسل قناة “الإخبارية” بعودة حركة الملاحة الجوية في مطار أبها الدولي وذلك بعد اعتراض دفاعات المملكة لمسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاهه.

وأكد مراسل قناة “الإخبارية” أنه لا توجد أضرار بشرية أو مادية، وأن حركة الملاحة الجوية عادت إلى طبيعتها.

وأشار إلى أن كل الرحلات يعملون حاليا على جدولتها، موضحًا أن كل المدنيين من رجال وأطفال ونساء في مطار أبها يستنكرون هذه المحاولات من ميليشيات الحوثي التي دائمًا ما تستهدف الأبرياء.

وكان قد أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتراض الدفاعات الجوية مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه مطار أبها الدولي.

وشدد التحالف على أنه يتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين من مصادر التهديد العدائية.