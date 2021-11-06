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منطقة الفود ترك في مهرجان تذوق بالجوف تجسد حماس الشباب والفتيات للمشروعات

منطقة الفود ترك في مهرجان تذوق بالجوف تجسد حماس الشباب والفتيات للمشروعات

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منطقة الفود ترك في مهرجان تذوق بالجوف تجسد حماس الشباب والفتيات للمشروعات

منطقة الفود ترك في مهرجان تذوق بالجوف تجسد حماس الشباب والفتيات للمشروعات
http://almnatiq.net/?p=1061840
المناطق - واس:

جسدت عربات الأطعمة (الفود ترك) في مهرجان تذوق الثاني بمنطقة الجوف حماس الشباب لاستثمار مواهبه وطاقاته وابداعاته في مشروعات ريادية تلبي احتياجات المتسوقين والزوار وتعود بالفائدة على الشباب وتسهم في تعزيز الحراك الاقتصادي والسياحي في المنطقة .

ويشارك 50 شابا وفتاة في المهرجان الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف الأربعاءالماضي وتنظمه الأمانة على مدار 4 أيام في مركز الأمير عبد الإله الحضاري بمدينة سكاكا، حيث تضم منطقة الفود ترك 30 عربة.

وتقدم هذه العربات خيارات متنوعة من الأطعمة والقهوة، لتلبية أذواق مختلف فئات المتسوقين والزوار، وتبدأ عملها في الفترة المسائية التيتشهد اعتدال الأجواء مما يساعد المتنزهين للخروج والتنزه بالهواء الطلق، ووجد بها الشباب والفتيات جدوى اقتصادية وفرصة لمشاريعهم الريادية الصغيرة.

ويمكن للزائر الاختيار بين باقة متنوعة من الوجبات بأنواعها المختلفة، وباتت بعض العربات علامةمعروفة لعشاق منتجاتها من المستهلكين وأخرى تقدم القهوة بأنواعها والحلوى, فيما يقدم بعضها الآيسكريم والمشروبات الباردة,

وأصبح تجمع هذه العربات سوقاً متنوعاً للأطعمة بطابع مختلف في الهواء الطلق، وتحيط بها جلسات تجمع بين الأناقة والبساطة وتتوافق مع بيئة المواقع، كما توفرأسعار منافسة للسوق أسهمت بجذب المتسوقين.

 

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