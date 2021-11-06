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مهرجان المنتجات الموسمية الزراعية والصناعات التحويلية ببريدة يختتم فعالياته

مهرجان المنتجات الموسمية الزراعية والصناعات التحويلية ببريدة يختتم فعالياته

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مهرجان المنتجات الموسمية الزراعية والصناعات التحويلية ببريدة يختتم فعالياته

مهرجان المنتجات الموسمية الزراعية والصناعات التحويلية ببريدة يختتم فعالياته
مهرجان المنتجات الموسمية الزراعية
http://almnatiq.net/?p=1061859
المناطق - القصيم:

اختتمت فعاليات مهرجان المنتجات الموسمية الزراعية والصناعات التحويلية، الذي يهدف لدعم أوجه التسويق للمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والتعريف بالصناعات التحويلية، بمدينة التمور ببريدة.

واستعرض المهرجان عدد من المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والتعريف بالصناعات التحويلية، كما أحتوى أجنحة لمنتجات الجمعيات الزراعية ومنتجات المزارعين الموسمية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من العيادات البيطرية المتخصصة .

يذكر أن المهرجان يسعى لتقليل الهدر والفاقد وتحقيق نسب الاكتفاء الذاتي، كما يدعم ويحفز التجارة الإلكترونية من خلال إنشاء منصات وتطبيقات تسويقية وفق الميز النسبية للمناطق .

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