احدث الأخبار

تنبيه متقدم بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الـ 10 مساء
أجواء المناطق
 مهرجان المنتجات الموسمية الزراعية والصناعات التحويلية ببريدة يختتم فعالياته
منطقة القصيم
 توجيه جديد من “التعليم” بشأن اعتماد سجل الأسرة لدى المدارس
أبرز المواد
 فايزر تحدد موعد انتهاء جائحة “كورونا” في أمريكا
أبرز المواد
 أمانة الحدود الشمالية تنظم مبادرة Catwalk للوعي بحماية النمر العربي
منطقة الحدود الشمالية
 منطقة الفود ترك في مهرجان تذوق بالجوف تجسد حماس الشباب والفتيات للمشروعات
الاقتصاد
 البرلمان العربي: استهداف ميليشيا الحوثي لمطار أبها وتهديد حياة المسافرين جريمة حرب
أبرز المواد
 النصر يُقرر حل الجهاز الإداري للفريق وقبول استقالة “عبدالغني”
أبرز المواد
 اللقطات الأولى من مطار أبها الدولي بعد تدمير مسيرة مفخخة حوثية حاولت استهدافه (فيديو)
أبرز المواد
 طبيب أورام: سرطان عنق الرحم الأشرس بالنسبة للنساء.. ويقدم نصيحة (فيديو)
أبرز المواد
 رويترز: وفد من الجامعة العربية يزور بيروت الإثنين المقبل لبحث الأزمة مع الخليج
أبرز المواد
 الأخضر يبدأ غداً تحضيراته لمواجهة أستراليا
أبرز المواد
تنبيه متقدم بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الـ 10 مساء

تنبيه متقدم بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الـ 10 مساء

أجواء المناطق
مهرجان المنتجات الموسمية الزراعية والصناعات التحويلية ببريدة يختتم فعالياته

مهرجان المنتجات الموسمية الزراعية والصناعات التحويلية ببريدة يختتم فعالياته

منطقة القصيم
توجيه جديد من “التعليم” بشأن اعتماد سجل الأسرة لدى المدارس

توجيه جديد من “التعليم” بشأن اعتماد سجل الأسرة لدى المدارس

أبرز المواد
فايزر تحدد موعد انتهاء جائحة “كورونا” في أمريكا

فايزر تحدد موعد انتهاء جائحة “كورونا” في أمريكا

أبرز المواد

تنبيه متقدم بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الـ 10 مساء

تنبيه متقدم بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الـ 10 مساء
أمطار غزيرة مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=1061865
المناطق - مكة المكرمة:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا عن فرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

وبحسب المركز الوطني تشمل هذا الأجزاء (أضم، الشفا، الطائف، العرضيات، الهدا، عشيرة، قيا، ميسان) ويستمر حتى الساعة 10 مساءً.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس خلال الأربعة أيام المقبلة، مشيرًا إلى سحب رعدية ممطرة وفرص لهطول الأمطار على ست مناطق.

وأوضح مركز الأرصاد فى بيان له أنه متوقع من غد الأحد حتى يوم الأربعاء القادم، سحب رعدية ممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار إلى وجود فرصة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من المدينة المنورة تشمل سواحلها خاصة الجنوبية منها.

روابط ذات صلة

اعتداءات وسرقة وإطلاق نار.. الإطاحة بـ 23 متهمًا في عدد من الجرائم (فيديو)

اعتداءات وسرقة وإطلاق نار.. الإطاحة بـ 23 متهمًا في عدد من الجرائم (فيديو)
“الأرصاد”: تعرض منطقة جازان إلى رياح نشطة وسحب رعدية

“الأرصاد”: تعرض منطقة جازان إلى رياح نشطة وسحب رعدية
استدعاء شخصين ظهرا في فيديو متداول أثناء حديثهما مع فتاة في مجمع تجاري بجدة

استدعاء شخصين ظهرا في فيديو متداول أثناء حديثهما مع فتاة في مجمع تجاري بجدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*