تنبيه متقدم بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الـ 10 مساء

المناطق - مكة المكرمة:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا عن فرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

وبحسب المركز الوطني تشمل هذا الأجزاء (أضم، الشفا، الطائف، العرضيات، الهدا، عشيرة، قيا، ميسان) ويستمر حتى الساعة 10 مساءً.

تنبيه متقدم من الأرصاد عن فرصة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة ⁧#مكة_المكرمة تشمل(أضم، الشفا، الطائف، العرضيات، الهدا، عشيرة، قيا، ميسان)⁩ ويستمر حتى الساعة 10 مساءً. #وزارة_الداخلية

⁧#المركز_الوطني_للعمليات_الأمنية#الوقاية_أمان pic.twitter.com/unCabQF3nO — 911 (@MOI__911) November 6, 2021

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس خلال الأربعة أيام المقبلة، مشيرًا إلى سحب رعدية ممطرة وفرص لهطول الأمطار على ست مناطق.

وأوضح مركز الأرصاد فى بيان له أنه متوقع من غد الأحد حتى يوم الأربعاء القادم، سحب رعدية ممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار إلى وجود فرصة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من المدينة المنورة تشمل سواحلها خاصة الجنوبية منها.