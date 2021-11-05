ريمونتادا مُثيرة.. سيلتا فيجو يُحرج برشلونة بتعادل قاتل

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نجح فريق “سيلتا فيجو” في تحقيق تعادل مثير مع برشلونة بثلاثة أهداف لكل فريق اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري الإسباني.

وانتهى الشوط الأول بتقدم برشلونة بثلاثية سجلها أنسو فاتي، وسيرجيو بوسكيتس، والهولندي ممفيس ديباي.

وقبل نهاية الشوط الأول تعرض أنسو فاتي للإصابة، ليضطر الطاقم الفني إلى استبداله وإشراك اللاعب بالدي بدلًا منه.

وتمكن سيلتا فيجو من العودة للمباراة، بعدما نجح المهاجم إياجو أسباس في تسجيل أول أهداف الفريق في الدقيقة 51، قبل أن يواصل تقليص النتيجة عبر هدف ثاني سجله لاعبه نوليتو، لكن أسباس رفض خروج فريقه خاسرًا وسجل هدف التعادل القاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

ويحتل برشلونة حاليًا، المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، فيما يحتل سيلتا فيجو المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة.