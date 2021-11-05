أبرزها السجن.. 4 عقوبات تواجه صاحب العمل حال تشغيل العمالة لدى الغير

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الأمن العام
http://almnatiq.net/?p=1061883
محررو المناطق:

استعرض الأمن العام عقوبة صاحب العمل الذي يمكن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص.

وقال الأمن العام خلال إنفوجراف نشره على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إن عقوبة صاحب العمل تتمثل في غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، الترحيل إن كان وافدًا، السجن مدة تصل إلى ستة أشهر، الحرمان من الاستقدام مدة تصل إلى خمس سنوات.

وأضاف الأمن أنه للإبلاغ عن مخالفي نظام الإقامة وأمن الحدود الاتصال بالرقمين 911 في منطقتي مكة والرياض، و999 في جميع مناطق الممكلة.

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