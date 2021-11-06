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الرئيس اليمني يدعو لضغط دولي لوقف جرائم مليشيا الحوثي

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الرئيس اليمني يدعو لضغط دولي لوقف جرائم مليشيا الحوثي

الرئيس اليمني يدعو لضغط دولي لوقف جرائم مليشيا الحوثي
الرئيس اليمني
http://almnatiq.net/?p=1061889
المناطق ـ وكالات:

التقى الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، المبعوث الأمريكى إلى اليمن تيم ليندركنج، لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية وإحلال السلام وإنهاء الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية الإرهابية.

وقال هادي، إن المليشيات الحوثية مُستمرة في حشد الأطفال والمغرر بهم والزج بهم إلى محارق الموت، مؤكدًا أن مثل هذه الأعمال تؤكد للعالم أجمع أن المليشيات الحوثية ليست جادة للسلام وإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار.

وأعرب عن تطلعه لممارسة المجتمع الدولي المزيد من الضغط على هذه العصابة للجنوح للسلام ووقف إطلاق النار، ووقف استهداف المدنيين والنازحين والمنشآت العامة والخاصة.

 

وأشار إلى الدور الإيراني التخريبي في المنطقة من خلال تغذية عناصره المتمثلة بالمليشيات الحوثية بالمال والسلاح، من أجل تأجيج الصراعات في اليمن ودول الجوار وتهديد الملاحة الدولية.

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