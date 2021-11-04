هطول أمطار متفرقة على منطقة الباحة

المناطق - واس:

شهدت منطقة الباحة اليوم هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات العقيق والقرى وبني حسن والمندق والمراكز التابعة لها، وعددا من منتزهاتها، سالت على إثرها الأودية والشعاب وإرتوت الأرض.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس خلال الأربعة أيام المقبلة، مشيرًا إلى سحب رعدية ممطرة وفرص لهطول الأمطار على ست مناطق.

وأوضح مركز الأرصاد فى بيان له أنه متوقع من غد الأحد حتى يوم الأربعاء القادم، سحب رعدية ممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار إلى وجود فرصة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من المدينة المنورة تشمل سواحلها خاصة الجنوبية منها.