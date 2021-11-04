احدث الأخبار

هطول أمطار متفرقة على منطقة الباحة
أجواء المناطق
 الرئيس اليمني يدعو لضغط دولي لوقف جرائم مليشيا الحوثي
أبرز المواد
 الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة لميليشيات الحوثي بمديرية باقم
أبرز المواد
 هطول أمطار متوسطة على ظهران الجنوب
منطقة عسير
 موعد عودة الدراسة الحضورية لطلاب المرحلة الابتدائية.. مصدر يوضح
أبرز المواد
 “الصناعة” تحصل على 4 شهادات عالمية من منظمة “الآيزو”
الاقتصاد
 إخماد حريق بمستودع لمواد البناء في الأحساء.. والدفاع المدني يكشف التفاصيل
أبرز المواد
 ريمونتادا مُثيرة.. سيلتا فيجو يُحرج برشلونة بتعادل قاتل
أبرز المواد
 تنبيه متقدم بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الـ 10 مساء
أجواء المناطق
 مهرجان المنتجات الموسمية الزراعية والصناعات التحويلية ببريدة يختتم فعالياته
منطقة القصيم
 توجيه جديد من “التعليم” بشأن اعتماد سجل الأسرة لدى المدارس
أبرز المواد
 فايزر تحدد موعد انتهاء جائحة “كورونا” في أمريكا
أبرز المواد
هطول أمطار متفرقة على منطقة الباحة

هطول أمطار متفرقة على منطقة الباحة

أجواء المناطق
الرئيس اليمني يدعو لضغط دولي لوقف جرائم مليشيا الحوثي

الرئيس اليمني يدعو لضغط دولي لوقف جرائم مليشيا الحوثي

أبرز المواد
الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة لميليشيات الحوثي بمديرية باقم

الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة لميليشيات الحوثي بمديرية باقم

أبرز المواد
هطول أمطار متوسطة على ظهران الجنوب

هطول أمطار متوسطة على ظهران الجنوب

منطقة عسير

هطول أمطار متفرقة على منطقة الباحة

هطول أمطار متفرقة على منطقة الباحة
أمطار الباحة
http://almnatiq.net/?p=1061894
المناطق - واس:

شهدت منطقة الباحة اليوم هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات العقيق والقرى وبني حسن والمندق والمراكز التابعة لها، وعددا من منتزهاتها، سالت على إثرها الأودية والشعاب وإرتوت الأرض.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس خلال الأربعة أيام المقبلة، مشيرًا إلى سحب رعدية ممطرة وفرص لهطول الأمطار على ست مناطق.

وأوضح مركز الأرصاد فى بيان له أنه متوقع من غد الأحد حتى يوم الأربعاء القادم، سحب رعدية ممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار إلى وجود فرصة لهطول أمطار رعدية على مرتفعات مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من المدينة المنورة تشمل سواحلها خاصة الجنوبية منها.

روابط ذات صلة

الأمر بالمعروف بقلوة يطلق معرض حملة “الخوارج شرار الخلق”

الأمر بالمعروف بقلوة يطلق معرض حملة “الخوارج شرار الخلق”
استعدادًا لزراعتها العام المقبل.. “العامة للحدائق” بالباحة تتسلم شتلات الجاكرندا

استعدادًا لزراعتها العام المقبل.. “العامة للحدائق” بالباحة تتسلم شتلات الجاكرندا
عبر الاتصال المرئي.. أمير الباحة يطلق حملة “مكارم الأخلاق”

عبر الاتصال المرئي.. أمير الباحة يطلق حملة “مكارم الأخلاق”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*