احدث الأخبار

تحمي من آلام الظهر.. أوضاع مثالية للنوم لا يمكن الاستغناء عنها
منوعات
 فاقد للسمع والكلام.. شاب ينافس العمالة الوافدة في مجال صيانة المكيفات بالأحساء (فيديو)
أبرز المواد
 أبرزها السجن.. 4 عقوبات تواجه صاحب العمل حال تشغيل العمالة لدى الغير
أبرز المواد
 هطول أمطار متفرقة على منطقة الباحة
أجواء المناطق
 الرئيس اليمني يدعو لضغط دولي لوقف جرائم مليشيا الحوثي
أبرز المواد
 الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة لميليشيات الحوثي بمديرية باقم
أبرز المواد
 هطول أمطار متوسطة على ظهران الجنوب
منطقة عسير
 موعد عودة الدراسة الحضورية لطلاب المرحلة الابتدائية.. مصدر يوضح
أبرز المواد
 “الصناعة” تحصل على 4 شهادات عالمية من منظمة “الآيزو”
الاقتصاد
 إخماد حريق بمستودع لمواد البناء في الأحساء.. والدفاع المدني يكشف التفاصيل
أبرز المواد
 ريمونتادا مُثيرة.. سيلتا فيجو يُحرج برشلونة بتعادل قاتل
أبرز المواد
 تنبيه متقدم بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة حتى الـ 10 مساء
أجواء المناطق
تحمي من آلام الظهر.. أوضاع مثالية للنوم لا يمكن الاستغناء عنها

تحمي من آلام الظهر.. أوضاع مثالية للنوم لا يمكن الاستغناء عنها

منوعات
فاقد للسمع والكلام.. شاب ينافس العمالة الوافدة في مجال صيانة المكيفات بالأحساء (فيديو)

فاقد للسمع والكلام.. شاب ينافس العمالة الوافدة في مجال صيانة المكيفات بالأحساء (فيديو)

أبرز المواد
أبرزها السجن.. 4 عقوبات تواجه صاحب العمل حال تشغيل العمالة لدى الغير

أبرزها السجن.. 4 عقوبات تواجه صاحب العمل حال تشغيل العمالة لدى الغير

أبرز المواد
هطول أمطار متفرقة على منطقة الباحة

هطول أمطار متفرقة على منطقة الباحة

أجواء المناطق

تحمي من آلام الظهر.. أوضاع مثالية للنوم لا يمكن الاستغناء عنها

تحمي من آلام الظهر.. أوضاع مثالية للنوم لا يمكن الاستغناء عنها
آلام الظهر
http://almnatiq.net/?p=1061907
محررو المناطق:

تعد آلام الظهر معاناة صعبة لأصحابها؛ بينما يمكن تفاديها باعتياد أوضاع نوم مثالية تضمن تجنب المتاعب.

ورصد تقرير طبي عدد من الأوضاع المثالية الصحية للنوم، وذلك لتجنب آلام الظهر.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع “الكونسلتو” فإن النوم على الظهر، يتطلب وضع وسادة تحت الركبة للسماح للعمود الفقري بالحفاظ على منحنى طبيعي.

وأشار التقرير إلى أن النوم على البطن يستوجب وضع وسادة أسفل البطن والحوض لتخفيف إجهاد الظهر، أما في حالة النوم على الجانب يفضل رفع الساق قليلًا نحو الصدر، مع وضع وسادة بين الركبتين.

ونصح التقرير باختيار المرتبة والوسادة مع الحذر من النوم على مرتبة قطنية؛ لأن ذلك قد يتسبب في ألم شديد في الظهر والعضلات.

روابط ذات صلة

استشاري: العمل أكثر من 8 ساعات يوميا يؤدي إلى كارثة صحية

استشاري: العمل أكثر من 8 ساعات يوميا يؤدي إلى كارثة صحية
استشارية مخ وأعصاب تكشف عن المدة الصحية لـ”القيلولة” (فيديو)

استشارية مخ وأعصاب تكشف عن المدة الصحية لـ”القيلولة” (فيديو)
استشاري يحذر الطلاب من أسوء تصرف ليلة الامتحان

استشاري يحذر الطلاب من أسوء تصرف ليلة الامتحان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*