تحمي من آلام الظهر.. أوضاع مثالية للنوم لا يمكن الاستغناء عنها

محررو المناطق:

تعد آلام الظهر معاناة صعبة لأصحابها؛ بينما يمكن تفاديها باعتياد أوضاع نوم مثالية تضمن تجنب المتاعب.

ورصد تقرير طبي عدد من الأوضاع المثالية الصحية للنوم، وذلك لتجنب آلام الظهر.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع “الكونسلتو” فإن النوم على الظهر، يتطلب وضع وسادة تحت الركبة للسماح للعمود الفقري بالحفاظ على منحنى طبيعي.

وأشار التقرير إلى أن النوم على البطن يستوجب وضع وسادة أسفل البطن والحوض لتخفيف إجهاد الظهر، أما في حالة النوم على الجانب يفضل رفع الساق قليلًا نحو الصدر، مع وضع وسادة بين الركبتين.

ونصح التقرير باختيار المرتبة والوسادة مع الحذر من النوم على مرتبة قطنية؛ لأن ذلك قد يتسبب في ألم شديد في الظهر والعضلات.