إمارة حائل تنظم مبادرة تطوعية لحماية القطط البرية

نظمت إمارة منطقة حائل اليوم السبت، بمنتزة المغواة، مبادرة “Catwalk”، وهي إحدى حملات منظمة كاتمو سفير العالمية للمشي مسافة 7 كيلومترات، وذلك بالشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة.
#يحدث_الآن اختتام المبادرة العالمية للمشي (Catwalk)التي انطلقت من بوابة منتزه المغواة لمسافة : 7 كم بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات. pic.twitter.com/dBFkRyCgMB
— أمانة منطقة حائل (@Amanat_Hail) November 6, 2021
وتهدف المبادرة التطوعية إلى التوعية بضرورة حماية القطط البرية المهددة بالانقراض في أرجاء العالم ودعم النمر العربي ونوادر النمور، وتحقيق مستهدفات إعادة تأهيل النظم البيئية في المنطقة.
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