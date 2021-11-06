إمارة حائل تنظم مبادرة تطوعية لحماية القطط البرية

المناطق ـ حائل:

نظمت إمارة منطقة حائل اليوم السبت، بمنتزة المغواة، مبادرة “Catwalk”، وهي إحدى حملات منظمة كاتمو سفير العالمية للمشي مسافة 7 كيلومترات، وذلك بالشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة.

#يحدث_الآن اختتام المبادرة العالمية للمشي (Catwalk)التي انطلقت من بوابة منتزه المغواة لمسافة : 7 كم بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات. pic.twitter.com/dBFkRyCgMB — أمانة منطقة حائل (@Amanat_Hail) November 6, 2021

وتهدف المبادرة التطوعية إلى التوعية بضرورة حماية القطط البرية المهددة بالانقراض في أرجاء العالم ودعم النمر العربي ونوادر النمور، وتحقيق مستهدفات إعادة تأهيل النظم البيئية في المنطقة.