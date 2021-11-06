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إمارة حائل تنظم مبادرة تطوعية لحماية القطط البرية

إمارة حائل تنظم مبادرة تطوعية لحماية القطط البرية

منطقة حائل
أمانة الجوف تنظم مبادرة “كات ووك” لحماية القطط البرية المهددة بالانقراض

أمانة الجوف تنظم مبادرة “كات ووك” لحماية القطط البرية المهددة بالانقراض

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إمارة حائل تنظم مبادرة تطوعية لحماية القطط البرية

إمارة حائل تنظم مبادرة تطوعية لحماية القطط البرية
http://almnatiq.net/?p=1061909
المناطق ـ حائل:

نظمت إمارة منطقة حائل اليوم السبت، بمنتزة المغواة، مبادرة “Catwalk”، وهي إحدى حملات منظمة كاتمو سفير العالمية للمشي مسافة 7 كيلومترات، وذلك بالشراكة مع جميع الجهات ذات العلاقة.

وتهدف المبادرة التطوعية إلى التوعية بضرورة حماية القطط البرية المهددة بالانقراض في أرجاء العالم ودعم النمر العربي ونوادر النمور، وتحقيق مستهدفات إعادة تأهيل النظم البيئية في المنطقة.

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