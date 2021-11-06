أمانة الجوف تنظم مبادرة “كات ووك” لحماية القطط البرية المهددة بالانقراض

المناطق - واس:

نظمت أمانة منطقة الجوف اليوم، فعالية “كات ووك” للتوعية بأهمية المحافظة على القطط البرية المهددة بالانقراض.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان، أن الفعالية أقيمت في الممشى الشمالي بمدينة سكاكا، قطع من خلالها المشاركون مسافة 7 كيلومترات، وسط إقبال من مختلف الشرائح والفئات للمشاركة في الفعالية.

#أمانة_منطقة_الجوف تنـظـم فعالية كات ووك

والتي تهدف إلى رفع الوعي بحماية القطط البرية

المهددة بالانقراض ومنها النمر العربي. @rbalsaud @AljoufSA pic.twitter.com/1h1qk3eE4b — أمانة منطقة الجوف (@amanataljouf) November 6, 2021

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى رفع الوعي بضرورة حماية القطط البرية المهددة بالانقراض ومنها النمر العربي.