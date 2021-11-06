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أمانة الجوف تنظم مبادرة “كات ووك” لحماية القطط البرية المهددة بالانقراض

أمانة الجوف تنظم مبادرة “كات ووك” لحماية القطط البرية المهددة بالانقراض

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أمانة الجوف تنظم مبادرة “كات ووك” لحماية القطط البرية المهددة بالانقراض

أمانة الجوف تنظم مبادرة “كات ووك” لحماية القطط البرية المهددة بالانقراض
http://almnatiq.net/?p=1061911
المناطق - واس:

نظمت أمانة منطقة الجوف اليوم، فعالية “كات ووك” للتوعية بأهمية المحافظة على القطط البرية المهددة بالانقراض.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر الحموان، أن الفعالية أقيمت في الممشى الشمالي بمدينة سكاكا، قطع من خلالها المشاركون مسافة 7 كيلومترات، وسط إقبال من مختلف الشرائح والفئات للمشاركة في الفعالية.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى رفع الوعي بضرورة حماية القطط البرية المهددة بالانقراض ومنها النمر العربي.

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